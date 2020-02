Bingo im Seniorenheim: Die WAZ spielte mit

Fallersleben

Im Seniorenwohnheim WIR in Fallersleben wird den Bewohnern viel geboten: Ausflüge, Grillen, Faschingsparty, Oktoberfest, Adventsfeier, Andacht, Sport – und einmal im Monat wird Bingo gespielt. Wie ist das so, Bingo zu spielen, zusammen mit Seniorinnen und Senioren? WAZ-Journalistin Stefanie M. Brakel wollte es wissen und spielte an einem Nachmittag einfach mit. Hier ihr Erfahrungsbericht.

Bingo! Weißhaarige Senioren sitzen an Tischen

Bei mir löste Bingo bisher diese Bilder im Kopf aus: Weißhaarige Senioren malen bei Kaffee und Kuchen stundenlang Kreuze auf Zahlenkolonnen und bei fünf in einer Reihe rufen sie „Bingo!“. Bilder, bei denen ich, zwar schon Ü 40, aber noch unter 50 Jahre alt, denke: „Nee, geh‘ mir weg mit so etwas Langweiligem, das ist nichts für mich!“.

Im WIR soll das aber überhaupt nicht langweilig sein, habe ich gehört. Dem monatlichen Bingo-Termin werde förmlich entgegengefiebert und er ist immer gut besucht. Aber warum genau, habe ich mich als neugierige Journalistin gefragt. Und so betrete ich um kurz nach halb drei an einem Wochentag die Einrichtung in Fallersleben. Gut, dass ich pünktlich bin, denn die besten Plätze nahe am Ziehungsgerät mit den kleinen Holzkugeln sind schnell weg.

Olaf ist 70 und der jüngste Teilnehmer

Vier Tische sind besetzt, weniger als sonst, heißt es, aber mit mir sind wir heute 16 Teilnehmer, darunter allerdings nur drei Männer. Olaf ist 70 und einer der jüngsten hier. Er ist Stammgast beim Bingo und verteilt Stifte und Zettel mit Zahlen von 1 bis 90 darauf. An den Tischen höre ich Unterhaltungen zu den Themen des Tages, über das Essen hier, das besser sein könnte oder den Arzt, der gelegentlich mal vorbeischaut. Kaffee und Kuchen gibt es allerdings nicht.

Marcela Drapal erklärt noch einmal kurz die Regeln. Sie ist seit 15 Jahren Leiterin und gute Seele des „Betreuten Wohnen“ im WIR und heute die Spielleiterin. Ich sitze am Tisch mit drei reizenden Damen: Irmgard (77), Sofie (95) und Davida (83), die mir erzählt, dass sie immer dabei sei, wenn die Pflege ihres Mannes es zulasse. „Zum Gedächtnistraining und den Spielenachmittagen gehe ich hier besonders gerne“, strahlt sie.

Früher gab es wohl auch mal Schnaps beim Bingo-Nachmittag

Fürsorglich bekomme ich ein Glas Wasser eingeschenkt – früher gab es wohl auch mal Schnaps, aber die Zeiten seien vorbei. Ich bekomme erklärt, dass ich, wenn ich gleich waagerecht, senkrecht oder diagonal fünf Kreuze in Reihe habe, laut „Bingo!“ rufen muss, also richtig laut. „Wir hören nämlich nicht mehr so gut, wissen Sie, junge Frau.“ Ich muss lachen.

Genauso hatte ich es mir vorgestellt, aber das macht nichts, ich fühle mich schnell wohl in dieser illustren Runde. Dann wird’s laut, Drapal kurbelt am Gerät und verliest Zahlen, wir malen Kreuzchen. Die erste Zahl habe ich, die zweite auch, es läuft gut für mich. Ein spannungsgeladenes Knistern liegt in der Luft, alle sind jetzt hochkonzentriert. Nach nur fünf Minuten ruft plötzlich eine Frauenstimme: „Bingo!“. Inge (82) am Tisch hinter mir hat tatsächlich schon eine komplette Zahlenreihe ausgestrichen. Ihr Gewinn: Ein beherzter Griff in die Süßigkeiten-Kiste.

Betreutes Wohnen im WIR Betreutes Wohnen hat viele Facetten und es gibt individuelle Gründe für diese Wohnform. Vor allem ältere Menschen profitieren von einem altersgerechten Umfeld, aber auch von Dienstleistungsangeboten und Gemeinschaftsaktivitäten. Das DRK bietet derzeit 94 Personen in seiner Einrichtung „WIR - Wohnen im Ruhestand“ am Neuen Feld 1 in Fallersleben ein Betreutes Wohnen an. Interessierte können einen Termin für eine Besichtigung der Einrichtung „WIR - Wohnen im Ruhestand“ unter Telefon 05362 / 9646-0 abmachen und sich fachkundig beraten lassen.

Davida hat kurz danach auch eine Bingo-Reihe voll, Sofie auch – nur ich nicht. Wir spielen vier Runden in eineinhalb Stunden. Mir raucht der Kopf, während meine Nachbarin Irmgard fleißig Bonbons absahnt. „Süßigkeiten sind ein schöner Anreiz, aber der soziale Kontakt und der gemeinsame Spaß sind das Wertvollste für unsere Bewohner an diesem Nachmittag“, erklärt mir Marcela Drapal. Ähnlich beliebt wie Bingo seien auch der Stammtisch und die jährliche Spargel-Fahrt. Gemeinsam ist es besser als einsam zu sein – aber wer nicht möchte, muss das Angebot ja nicht wahrnehmen. Ich jedenfalls bin froh über dieses Erlebnis, hier mal mitgemacht zu haben. Es war ein heiter Nachmittag inmitten warmherziger, fröhlicher alter Menschen.

