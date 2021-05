Ehmen

„Ich bin wirklich nicht blöd!“, sagt der Rentner aus Ehmen. Trotzdem gelang es Betrügern, sein Konto um knapp 3000 Euro zu erleichtern. Seinen Namen will der Mann nicht in der Zeitung lesen – die Scham ist, wie bei vielen Betroffenen, groß. Doch weil er selbst immer dachte, ihm könne so etwas nicht passieren, will der 81-Jährige mit seinem Bericht in der WAZ andere warnen und so den Betrügern ihre Arbeit vielleicht ein bisschen schwerer machen.

„Wenn ich eine unbekannte Nummer am Telefon sehe, melde ich mich immer nur mit ,Ja, bitte’. Ich sichere regelmäßig meine Daten auf einer externen Festplatte, die ich dann wieder abklemme, und mache Sicherheits-Updates“, erzählt der Rentner. „Im Nachgang ist mir klar, dass ich diesmal einen Fehler gemacht habe und mein Lehrgeld wohl bezahlen muss.“ Doch vielleicht helfe sein Fall durch die Veröffentlichung wenigstens, den Betrug bei anderen zu verhindern, hofft er.

Der nette Mister Brown

Fast zwei Stunden lang blieb der Betrüger, der sich „Mister Brown“ nannte und angeblich von der Firma Microsoft aus bei dem langjährigen Kunden anrief, in der Leitung und baute nach und nach Vertrauen auf, bevor er zu dem für ihn interessanten Punkt kam. „Im Hintergrund waren Geräusche zu hören, als wenn der Mann in einem Großraumbüro sitzt, wo viele andere auch mit Kunden telefonieren“, berichtet der Rentner. Bei einer Routine-Überprüfung habe Microsoft festgestellt, dass es Hackerangriffe gegeben habe, erläuterte der freundliche Herr Brown in gebrochenem Deutsch, für das er sich mehrfach entschuldigte. Er sitze in London, aber seine Frau sei Deutsche, deshalb bekomme er oft die Aufträge, mit deutschen Kunden Kontakt aufzunehmen. Seine Frau stamme aus Gardelegen, erzählte er später wie nebenbei. Was für ein Zufall – so nah an Ehmen. Das verbindet.

Aus der Mode gekommen: TAN-Generatoren, in die die Bankkarte gesteckt werden muss, werden bei Online-Überweisungen nicht mehr genutzt – statt dessen gibt es meist eine SMS mit einem zeitlich befristeten Code. Nur: Den sollte man an niemanden weitergeben. Quelle: Andrea Warnecke

Per Ferndiagnose zeigte Herr Brown, wo sich die Hacker angeblich ins System eingeschlichen hatten. Dafür brauchte er erst einmal die ID-Nummer und Zugriff auf den Rechner. Dann ging er gemeinsam mit dem Rentner die „betroffenen Bereiche“ einen nach dem anderen durch – Emails, Ebay, Amazon, Paypal. „Ich konnte den Mauszeiger auch selbst bewegen“, erinnert sich der Ehmener. Sehr hilfreich war der Herr von Microsoft, sehr verständnisvoll, erklärte jeden einzelnen Schritt. Als der Akku des Telefons in Ehmen leer war, rief er auf dem Handy an. Und – ach ja – das Online-Banking gibt es ja auch noch. „Machen sie doch mal ihr Konto auf“, bat Brown den Rentner. „Sehen Sie, da gibt es Fehlabbuchungen – aber die keine Angst, die können wir zurückholen.“ Nur schnell müsse man handeln. Am besten sei es, wenn er ihm einfach die TAN mitteile, die er von der Bank bekommen hat. „Ich war verunsichert“, gesteht der Rentner.

Aber noch nicht alarmiert. Erst als der Monitor plötzlich schwarz wurde und er auch sein Handy nicht mehr benutzen konnte, klickte es. „Ich habe sofort alle Stecker gezogen und das Handy meiner Frau benutzt, um mit meiner Bank zu telefonieren“, sagt der Rentner. 2 999 Euro waren an eine vielleicht sogar völlig ahnungslose Frau in Deutschland überwiesen und gleich weiter auf andere Konten gebucht worden. Drei weitere Buchungen konnte die Bank noch vor Vollendung stoppen.

Anzeige erstattet

„Ich habe Anzeige erstattet“, sagt der Rentner. Damit die Polizei wenigstens eine Chance hat, Ermittlungen zu starten, die ja vielleicht irgendwann doch zu einem Ergebnis führen – auch wenn die Ganoven offensichtlich genau wussten, wie sie vorgehen mussten, und vermutlich selbst tatsächlich im Ausland sitzen.

Die Warnung des Ehmeners an alle – Jung wie Alt: „Microsoft ruft nicht an – nie!“ Zu ergänzen ist: Auch die Polizei meldet sich nicht per Telefon vom Unfallort oder aus dem Präsidium – schon gar nicht, um Geld zu verlangen. Bank-Berater ebenso wenig. Und: Auch Links zum Draufklicken und Weiterleiten werden nicht von Firmen oder Banken verschickt, wenn es um Daten oder Geld geht. Im Zweifel lieber selbst eine bereits vorher bekannte oder im klassischen Papier-Telefonbuch vermerkte Nummer wählen und nachfragen.

Von Andrea Müller-Kudelka