Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sprach im Brauhaus Fallersleben über den Wandel in der Arbeitswelt und erläuterte, warum eine Ausbildung kein Job-Garant mehr ist. Zum Abschluss rief er zur Stichwahl und Bundestagswahl auf.

Setzt auf Weiterbildung: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (Mitte) sprach in Fallersleben über die Veränderung der Arbeitswelt und rief zur Wahl am 26. September auf. Iris Bothe (links) möchte Oberbürgermeisterin von Wolfsburg werden und Falko Mohrs (rechts) wieder in den Bundestag einziehen. Quelle: Roland Hermstein