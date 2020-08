Behörde antwortet nicht: Fallersleber ärgert sich über Verfahren für E-Auto-Prämie

Fallersleben

So zufrieden Rolf-Dieter Rode aus Fallersleben mit seinem Hybridauto ist, so frustriert ist er über die Behörde, die seinen Antrag für die E-Auto-Prämie bearbeiten soll. Nachdem es beim elektronischen Formular beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( Bafa) hakte, bekam er weder auf Anrufe und E-Mails, noch auf Faxe und Einschreiben eine Antwort.

Der Verwendungsnachweis für das E-Auto muss elektronisch eingereicht werden

Rode sitzt vor einem säuberlich geordneten Stapel Papier. Seit er sich im September vergangenen Jahres einen Plug-In-Hybrid kaufte, hat er alles dokumentiert. Den Antrag auf Förderung von E-Fahrzeugen bei der Bafa übernahm der Händler. „Am 12. November 2019 habe ich den Zuwendungsbescheid erhalten“, berichtet Rode. 1600 Euro sollte der Fallersleber bekommen. Den Verwendungsnachweis sollte er elektronisch einreichen. Auf der Website der Behörde klickten sich Rode und seine Frau durch das Antragsformular. Am Ende sollte die Erklärung ausgedruckt, unterschrieben und hochgeladen werden. Doch die Seite streikte. „Wir sind ein paarmal hängen geblieben.“

Der Fallersleber übermittelt Dokumente und stellt Anfragen – die unbeantwortet bleiben

Irgendwann hatte der 77-Jährige genug. „Ich bin bereit, die heutige Technik zu nutzen, aber an einem bestimmten Punkt lasse ich mich nicht mehr in Anspruch nehmen.“ Es gehe ihm ums Prinzip. „Was machen eigentlich die Menschen, die die technischen Möglichkeiten nicht haben?“ Mehrmals versucht er, die Hotline des Bafa anzurufen. „Da haben wir niemanden erreicht“. Daraufhin sandten Rodes die fehlenden Dokumente per Mail zur Behörde. Eine Antwort erhielten sie nicht. Ende April schickte Rode die Unterlagen samt eines selbstformulierten Verwendungsnachweises per Einschreiben mit Rückschein zum Bafa. „Auch darauf erfolgte keine Reaktion.“

Stattdessen schickte das Bundesamt dem Ehepaar am 15. Juli eine automatische Erinnerung per Mail: Die Daten zum Verwendungsnachweis müssten eingereicht werden. Man könne auch eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums beantragen. „Wohlgemerkt per Post oder per Fax“, sagt Rode. Ende Juli schickte er ein Fax an zwei Nummern des Bafa mit dem Verweis, dass man bereits mehrfach Kontakt aufgenommen habe. In einer Mail verwiesen Rodes ebenfalls auf die eingesandten Unterlagen – und stellten formlos einen Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums. Wieder habe es keine Antwort gegeben.

Laut des Bundesamtes kann der Antragssteller sein Autohaus mit der Abwicklung bevollmächtigen

Das Bafa teilt auf WAZ-Anfrage mit, man dürfe sich aus Datenschutzgründen nicht zu Einzelfällen äußern. Zum Verfahren um den Verwendungsnachweis heißt es: „Für ein schnelles, effizientes und bürgerfreundliches Verfahren hat das Bafa ein elektronisches Portal eingerichtet, mit dem die Verwendungsnachweise online eingereicht werden können.“ Und wer die technischen Möglichkeiten nicht hat? „Sollte der Antragsteller über keinen Internetanschluss verfügen, kann dieser beispielsweise sein Autohaus mit der Abwicklung bevollmächtigen. Diese Option wird von einer Vielzahl von Antragstellern bereits genutzt.“

Rode ist enttäuscht. Er hätte gerne gewusst, wieso er auf seine vielen Anfragen noch keine Antwort erhalten hat. „Ich habe auf vier verschiedenen Wegen versucht Kontakt aufzunehmen und werde ignoriert.“ Dass der Händler die Abwicklung übernehmen könne, erfahre er erst über die Presse. „Der Verkäufer hat uns gesagt, wir müssten den Verwendungsnachweis persönlich einreichen.“ Also nun dem Händler eine Vollmacht schicken, Dokumente abfotografieren und übermitteln? Rode verneint. „Das Ganze ginge wieder von vorne los.“ Das Ehepaar will nun nochmals versuchen, jemand bei der Behörde zu erreichen. Sollten sie die Prämie erhalten, wissen sie schon etwas damit anzufangen. „Die leiten wir weiter ans Rote Kreuz.“

Von Christian Opel