Der Start für das neue Baugebiet „Krummer Morgen“ in Heiligendorf rückt näher. An der Barnstorfer Straße sollen 220 Wohneinheiten entstehen, überwiegend Einfamilien- und Doppelhäuser, aber auch mehrgeschossige Bauten. Im Frühjahr 2021 soll die Erschließung beginnen, die ursprünglich mal für den Herbst vorgesehen war.

Das hat einen Grund: Die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten sind erst nach dem Satzungsbeschluss möglich, erklärt Stadtsprecher Daniel Gruß. Über die Satzung des Bebauungsplans stimmt der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28. Oktober ab.

Das neue Hospizhaus mit zwei Stockwerken entsteht auf einem 3500 Quadratmeter großen Grundstück

Obwohl der ursprüngliche Zeitplan damit nicht eingehalten wird: Der geplante Baubeginn des zweiten Hospizhauses in Wolfsburg ist davon nicht betroffen, versichert die Stadt. Das neue Hospizhaus mit zwei Stockwerken und einem Parkplatz entsteht auf einem 3500 Quadratmeter großen Grundstück im „Krummen Morgen“. Die Stadt stellt es dem Hospizverein in Erbpacht zur Verfügung.

In dem modernen Neubau sind neben zwölf Gästezimmern auch zwei Familienbereiche geplant, in denen Kinder in ihrer letzten Lebensphase stationär begleitet werden können. Diese Möglichkeit gibt es im Hospizhaus in der Wolfsburger Eichendorffstraße bislang nicht.

Im Baugebiet gibt Flächen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke

Neben dem Hospiz gibt es in dem Baugebiet Flächen des „Gemeinbedarfs“, wie es die Stadt nennt. Die können für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke genutzt werden, erklärt die Stadt. Konkret sei eine Pflegeeinrichtung geplant.

Nicht nur junge Leute interessieren sich für die 220 Wohneinheiten, für die es stolze 2000 Bewerbungen gibt, sondern auch ältere Menschen aus Heiligendorf. „Sie wollen nicht ins Seniorenheim, aber ihnen sind Haus und Garten mittlerweile zu groß“, sagt Ortsbürgermeister Marco Meiners ( FDP). Damit sie im heimischen Dorf bleiben können, habe der Ortsrat großen Wert darauf gelegt, dass neben Einzel- und Doppelhäusern auf zwei Baufeldern entlang der Barnstorfer Straße auch Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen. Die mehrgeschossigen Gebäude haben aber noch einen anderen Zweck: Sie ersetzen den Erdwall, den der Ortsrat auf keinen Fall haben wollte.

Schon früh gab es Treffen mit Bürgern und Bauwilligen in Heiligendorf

Für Meiners liefen die Vorbereitungen für das Bauprojekt „Krummer Morgen“ geradezu perfekt: Schon früh gab es Treffen mit Bürgern und Bauwilligen, um ihre Wünsche und Bedürfnisse zu hören. „Weil wir die Bürger früh bei den Planungen mitgenommen haben, war später nur noch das Feintuning nötig“, sagt Meiners.

Ein bisschen dauert es aber noch, bis die ersten Bewohner in die Häuser und Wohnungen einziehen können. Die Vermarktung der Grundstücke plant die Stadt im vierten Quartal 2021.

