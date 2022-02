Hattorf

Fast zwei Drittel der Haushalte in Hattorf-Heiligendorf sind bald deutlich schneller im Internet unterwegs. Die heiße Phase des Glasfaser-Ausbaus läuft. Bauarbeiter sind gerade im Dingelberg in Hattorf dabei, markante orangene Plastikschläuche entlang der Grundstücke in die Erde zu bringen. „Derzeit werden die Lehrrohre verlegt und zeitgleich die Glasfaser eingeblasen“, erklärt Sprecherin Kirstin Hackhe vom Anbieter Deutsche Glasfaser.

65 Prozent der Hattorf haben Glasfaseranschluss schon zugesagt

Damit sich der privatwirtschaftliche Ausbau für die Unternehmensgruppe rentiert, musste eine Anschlussquote von 40 Prozent erfüllt werden. Ein Markterkundungsverfahren ergab eine deutlich höhere Nachfrage: Mehr als 65 Prozent der Haushalte hätten sich bereits für einen Glasfaseranschluss entschieden, hieß es. Kein Wunder, schließlich arbeiten aufgrund der Corona-Pandemie immer mehr Menschen im Homeoffice, auch Home-Scooling ist nur mit höheren Bandbreiten vernünftig umsetzbar. Die ersten Kunden sollen schon im Februar lossurfen können. Den Startschuss will das Unternehmen noch offiziell per Pressemitteilung verkünden.

Haushalte können sich noch kostenlos anschließen lassen

Wer sich bis jetzt noch nicht für einen Anschluss ans Glasfasernetz entschieden hat, kann das noch nachholen. Bei Auftragserteilung während der Bauphase will das Unternehmen den Anschluss noch kostenlos übernehmen. Unentschlossene haben also noch bis Ende der Tiefbauarbeiten Zeit, die voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Bauphase kostet der Anschluss ans Breitbandnetz einmalig 750 Euro.

Andere Ausbaugebiete noch in der Planungsphase

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser will in Wolfsburg neben Hattorf-Heiligendorf folgende Gebiete privatwirtschaftlich ausbauen: Ehmen-Mörse, Sülfeld, Vorsfelde-Bürgerkämpe, Vorsfelde-Süd, Warmenau sowie Teile von Reislingen. Diese befinden sich derzeit in der Planungsphase. In Ehmen-Mörse steht schon fest, dass die Deutsche Glasfaser den Ausbau übernimmt, auch dort hatten mehr als 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger während der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet und damit die erforderliche Quote erreicht.

Neben der Deutschen Glasfaser arbeitet die Stadtwerke-Tochter Wobcom am Ausbau des Glasfasernetzes. Die Stadt Wolfsburg und die Deutsche Glasfaser hatten eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um die verbleibenden 30 Prozent der Haushalte ans Glasfasernetz zu bringen. Bis zum Jahr 2023 soll der Ausbau auch in den Stadt- und Ortsteilen begonnen haben, für die es bislang noch keine Lösung gab.

