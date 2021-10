Hattorf

Schon seit Jahren erfüllt das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf am Siekberg nicht mehr den Anforderungen der neuen Zeit. Jetzt endlich starten die Baumaßnahmen am südlichen Ortsausgang an der Krugstraße Richtung Glentorf. Untermalt vom lauten Rumpeln eines großen Bulldozers begrüßte Oberbürgermeister Dennis Weilmann sichtlich erfreut den Ortsbürgermeister Marco Meiners sowie den Stadtbrandmeister Deuter am Montag direkt vor Ort.

Ortsbrandmeisterin Magrit Gawelczyk erklärte, das alte Gebäude aus dem Baujahr 1950 erfülle in keiner Weise mehr die Bedürfnisse der Feuerwehr. „Mit den Jahren sind die Einsatzfahrzeuge immer größer geworden und jetzt nur noch schwer unterzubringen“, sagt sie. Die Einsatzkräfte müssten sich zudem in dieser Enge im Einsatzfall umkleiden. Und Mängel an der Bausubstanz gäbe es an allen Ecken. Eine punktuelle Beseitigung wäre nur Flickwerk.

Hattorf: Im Feuerwehrhaus übt auch der Spielmannszug „Magic Flames“

Auf diesem Gelände entsteht der Neubau. Quelle: Roland Hermstein

Die Freiwillige Feuerwehr Hattorf besteht aus aktuell 36 Einsatzkräften, davon fünf Damen. Hinzu kommt, dass das Gerätehaus vom Spielmannszug „Magic Flames“ als Übungszentrum genutzt wird. Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Ich habe großen Respekt vor den Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehren. Sie alle leisten hervorragende Arbeit. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier in Hattorf mit dem Neubau Ihres Feuerwehrgerätehauses starten können.“

Grundstück hat ein Gefälle

Das ist die Freiwillige Feuerwehr Hattorf Altes Gerätehaus erbaut 1950 Einsatzkräfte FFW Hattorf: 36 davon 5 weiblich Einsatzfahrzeuge: 1 VW T 5 , 1 Tanklöschfahrzeug. Übungszentrum des Spielmannszuges „Magic Flames“ Ortsbrandmeisterin: Magrit Gawelczyk .

Hochbauamts-Chef Dr. Christian Brinsa erläuterte, das Baugrundstück weise Richtung Glentorf ein Gefälle von bis zu zweieinhalb Metern auf. „Das muss mit rund 2000 Kubikmetern Erdaushub ausgeglichen werden“, so Brinsa. Der derzeitige Mutterboden wird aufgehoben, um das fertige Grundstück später zu bedecken und zu begrünen.

Das sind Baupläne für den Neubau. Quelle: Roland Hermstein

Die Bauzeichnung zeigte die großzügige Anlage mit deutlich mehr Platz für die Fahrzeuge, Schulungsräume für die Feuerwehrkameraden und die Musiker . Büroräume sowie endlich getrennte Sanitärbereiche. Rund 20 Parkplätze sollen entstehen sowie ein Fahrradstellplatz . Weiterhin soll auf dem Dach eine Photovoltaikanlage Platz finden. Das Gebäude an sich wird 400 Quadratmeter Fläche bieten. Die Kosten belaufen sich derzeit auf 2,1 Millionen Euro. Man hofft auf die Grundsteinlegung im Januar 2022.

Der Feuerwehrhaus-Neubau soll 2023 übergeben werden

Die Übergabe des neuen Gerätehauses wird für 2023 angestrebt. Christian Brinsa wies aber ausdrücklich auf die derzeitige weltweite Knappheit an Baumaterial hin. Ein Problem, das das Bauende durchaus beeinflussen könnte....

Von Reinhard Durdel