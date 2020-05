Fallersleben

Bärbel Weist hat einen Lieblingsplatz in Fallersleben: Es ist die Bank am Schlossteich. Warum die Ortsbürgermeisterin dort so gern sitzt, verriet sie jetzt im NDR-Magazin „Hallo Niedersachsen“ in einem Beitrag.

Er gehört zu der Reihe „Mein Lieblingsplatz". Dafür hatte sich Bärbel Weist beworben – und der NDR wählte sie prompt aus: Kürzlich kam Reporterin Anja Westphal aus Hannover in den Fallersleber Schlosspark, interviewte und filmte Bärbel Weist. Außerdem zeigte die Theatergruppe des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben eine Szene aus den historischen Stadtführungen. Der fertige Beitrag lief dann im NDR-Fernsehen.

Bärbel Weist : Ein Platz, der „inspiriert“

Für Bärbel Weist ist die Bank ein Platz, der sie „inspiriert“. Hinter ihr die Michaeliskirche, vor ihr das alte Brauhaus und um sie herum die pure Natur und putzige Enten. Ein idealer Platz zum Nachdenken und kreativ sein.

Hier bekommt die Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins auch die besten Ideen für die Szenen der historische Stadtführungen. Rund 60 dieser Szenen hat Bärbel Weist schon geschrieben – es gibt aber Ideen für noch viel mehr.

Vor 17 Jahren zufällig entdeckt

Vor rund 17 Jahren hat sie die Bank für sich entdeckt. Eher zufällig. „Ich habe auf jemanden gewartet“, erinnert sich die Ortsbürgermeisterin in dem TV-Beitrag. Und wie sie da so saß, schaute sie sich um und merkte: Das ist ein historischer Ort.

Dessen Geschichte aufzuarbeiten, das ist ihr Ziel. Alles, was Bärbel Weist zur Fallersleber Historie in die Hände bekommt, liest sie – und vieles verarbeitet sie in die Szenen für die Historischen Stadtführungen.

In der Hängematte oder im Streichelzoo

Woche für Woche besuchen NDR-Reporter Menschen in Niedersachsen an ihrem Lieblingsplatz – also an dem Ort, an dem sie sich am wohlsten fühlen. Ob im eigenen Auto auf dem Weg zum Musizieren, in der Hängematte, im Streichelzoo oder in der Bastelwerkstatt – der NDR erzählt die Geschichte, wie ein Ort zum „ Lieblingsplatz“ wurde.

Der „ Lieblingsplatz“ von Bärbel Weist ist im Internet unter www.ndr.de zu sehen.

Von Sylvia Telge