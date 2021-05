Fallersleben

Ein Balkon in dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Liszt-Straße geriet am Samstagabend in Brand. Die Polizei ermittelt zurzeit die Ursache. Die Ermittler kennen den Ort, an dem das Feuer ausgebrochen ist. Es war die Ecke, in der ein Wäscheständer stand, erklärt Polizeisprecher Thomas Figge.

Der Mieter hatte zunächst versucht, selbst den Brand zu löschen, alarmierte dann jedoch die Feuerwehr. Die Polizei musste das Wohnhaus evakuieren. Ein Trupp der Fallersleber Einsatzkräfte ging unter Atemschutz über eine tragbare Leiter auf den Balkon und löschte den Brand. Zeitgleich ging ein weiterer Trupp über die Treppe in die Wohnung und kontrollierte sie auf weitere Brandherde. Durch die entstandene Hitze waren die Scheibe der Balkontür sowie ein Fenster geplatzt. Die Flammen beschädigten die Dämmung der Fassade.

Von der Redaktion