Fallersleben

Es gibt Bewegung in der Bahnhofstraße – bald. Seit dem Brand, der dort im Februar in einem indischen Restaurant ausgebrochen war, laufen Ermittlungsarbeiten zur Ursache. Parallel plant Investor Teja Schönberger den Neuaufbau der Gebäude. Und in beiden Angelegenheiten gab es in dieser Woche Neuigkeiten.

Hinreichender Tatverdacht

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig teilte auf Nachfrage mit, dass die Ermittlungen gegen einen Beschuldigten abgeschlossen sind. Vor dem Amtsgericht Wolfsburg sei „wegen des hinreichenden Tatverdachts fahrlässiger Brandstiftung“ Anklage erhoben worden. Fahrlässigkeit heißt, dass das Feuer nicht mutwillig, aber wahrscheinlich durch die Nichtbeachtung von Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst worden ist. Ein Hauptverhandlungstermin steht noch nicht fest und nähere Angaben zur Person oder den genauen Tatumständen könnten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht gemacht werden, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Teja Schönberger erfuhr durch die WAZ von dieser Entwicklung. Er geht davon aus, dass er als Besitzer der Brandhäuser nach Ende der strafrechtlichen Verhandlung eine Zivilklage (Schadensersatz) einreichen wird. Ob die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten eine Zahlung möglich machen, ist aber fraglich.

Inhaber Teja Schönberger während der Löscharbeiten im Februar: Er wird die beiden Häuser in der Bahnhofstraße neu aufbauen. Quelle: Roland Hermstein

Nach Informationen der WAZ gibt es an die Betreibenden des Restaurants auch noch offene Forderungen, die schon vor dem Brand hätten beglichen werden sollen. Es ist relativ egal, ob es sich bei dem Beschuldigten um einen Beschäftigten oder den Betreiber des Restaurants handelt – viel Geld dürften alle nicht mehr erwirtschaftet haben, nachdem der Betrieb abgebrannt war.

Ausgebrannter Pizzawald: Dieses Restaurant soll in der Bahnhofstraße in Fallersleben ab Herbst neu aufgebaut werden. Quelle: Roland Hermstein

Aufgebaut werden die Gebäude in der Bahnhofstraße aber trotzdem. Die Baugenehmigung der Stadt Wolfsburg habe ihn vor einigen Tagen erreicht, so dass er jetzt Firmen mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt werden können, teilt Schönberger mit. Er hofft, dass die ersten Handwerker spätestens im Oktober starten können. „Mit einer Fertigstellung rechne ich in zehn bis zwölf Monaten“, so der Investor. Vielleicht wird es ja Weihnachten 2022 soweit sein. Ein indisches Restaurant wird es voraussichtlich nicht wieder geben – aber der „Pizzawald“ soll erneut im Erdgeschoss öffnen.

Von Andrea Müller-Kudelka