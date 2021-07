Fallersleben - 45 Jahre in der Politik: So fiel der Dank an Bärbel Weist aus

Fallersleben und Bärbel Weist – die beiden Namen sind untrennbar miteinander verbunden. 42 Jahre lang war sie Ortsbürgermeisterin der Hoffmannstadt, bei der Kommunalwahl tritt sie nicht mehr an. Der Ortsrat würdigte jetzt ihr Engagement.