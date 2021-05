Fallersleben

Es ist das Gesprächsthema Nummer 1 in Fallersleben: Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist will bei der Kommunalwahl nicht mehr antreten. Das verkündete sie jetzt. Viele Fallersleber bedauern das. Aber sie haben auch viel Verständnis für diese Entscheidung. Die WAZ hörte sich in der Altstadt um.

Mauro Bizarro ist nicht nur total traurig, als er von dem Rückzug der PUG-Politikerin hörte. „Ich bin am Boden zerstört“, sagt der Besitzer des Eiscafés S. Marco. Er und Bärbel Weist kennen sich seit Jahrzehnten – seitdem er nach Deutschland gekommen ist. „Sie hat sich immer um die Sorgen der Bürger und Geschäftsleute gekümmert“, lobt er. Und sie hilft.

Bärbel Weist hat ihr Amt „gelebt“

Auch ihm half sie. Zuletzt beim Corona-Lockdown. Eisdielen in benachbarten Landkreisen durften außer Haus verkaufen, Bizarro aber nicht. Bärbel Weist und die WAZ schalteten sich ein – und das Eiscafé S. Marco in der Fallersleber Altstadt durfte ebenfalls Eis außer Haus verkaufen.

Mauro Bizarro wünscht dem neuen Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin „genauso viel Kraft“ wie Vorgängerin Bärbel Weist hatte. Das wird schwierig, sagt Andreas König, Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung. Denn Bärbel Weist hat ihr Amt nicht nur einfach ausgeübt, sondern gelebt. So etwas finde man heute kaum noch. König rät deshalb dem Nachfolger, „eigenes Profil zu zeigen“ und sich zum Wohle für Fallersleben einzusetzen.

Alles mit Herzblut gemacht

Anna Luise von der Heide zieht den Hut vor Bärbel Weists unermüdlichen Einsatz für die Hoffmannstadt. „Sie hat einen tollen Job gemacht“, sagt die Neu-Fallersleberin. „Sie war immer präsent und hat alles, was sie getan hat, mit Herzblut gemacht.“

Lob für so viel ehrenamtliches Engagement kommt auch von Christoph Buchmann. Der Fallersleber könne den Rückzug nach über vier Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aber gut verstehen: „Sie hat es verdient, sich zur Ruhe zu setzen.“ Trotzdem sei es schade, meint der junge Mann.

Von Sylvia Telge