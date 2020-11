Fallersleben

Bärbel Weist kennt Fallersleben wie ihre sprichwörtliche Westentasche. Doch jetzt braucht die Fallersleber Ortsbürgermeisterin und frisch gebackene Heimatpflegerin mal Hilfe: Ein junger Mann aus der Oststadt gab ihr ein altes Foto von 1900, das eine Hochzeitsgesellschaft zeigt, die durch eine Straße mit Fachwerkhäusern spaziert. „Es soll in Fallersleben sein, aber ich weiß nicht, wo es sein könnte“, bedauert Bärbel Weist. Sie wäre deshalb dankbar über jeden Hinweis.

Bärbel Weist vermutete zunächst, dass das Foto auf der Sandkämper Straße/Ecke Kampstraße entstanden ist. Doch ihr kamen Zweifel. Die Ortsbürgermeisterin fragte Freunde und Familie um Rat. Es wurden aktuelle Fotos gemacht und mit dem alten historischen Bild verglichen. Beide stimmten nicht wirklich überein.

Anzeige

Im Laufe der Jahrzehnte wurden viele der damaligen Häuser abgerissen

Deshalb zeigte Bärbel Weist noch anderen alteingesessenen Fallerslebern das Bild – doch das Rätsel um den Ort ist noch nicht gelöst. Das ist auch gar nicht so einfach. Das große Problem dabei: Im Laufe der Jahrzehnte wurden viele der damaligen Häuser abgerissen oder haben mittlerweile eine andere Fassade.

Also wer eine Idee hat, wo in Fallersleben das Foto entstanden ist, sollte sich bei Bärbel Weist melden, Tel. (0 53 62) 5 17 89. Wahrscheinlich ist die Aufnahme der Hochzeitsgesellschaft um 1900 entstanden. „Die Kleidung lässt darauf schließen“, sagt Bärbel Weist. Der Bräutigam trägt einen dunklen Gehrock, die Braut ein helles Kleid. Viele Gäste begleiten das Paar, festlich gekleidete Kinder laufen an der Seite. Ein kleines Mädchen schiebt einen Puppenwagen.

Ein junger Mann fand das alte Foto auf der Straße entdeckt – neben einem Müllcontainer

Ein junger Mann aus der Oststadt hat das Foto vor einigen Wochen auf der Straße entdeckt – neben einem Müllcontainer. Er brachte es zu Bärbel Weist und die versucht, es historisch einzuordnen. Die neue Heimatpflegerin hat mittlerweile eine große Sammlung mit alten Fallersleber Bildern.

Bärbel Weist lässt Abzüge von den alten Aufnahmen machen, verschenkt sie zu Jubiläen, die sie als Ortsbürgermeisterin besucht. „Aber ich nehme sie auch zu den historischen Stadtrundgängen des Kultur- und Denkmalvereins mit und zeige sie den Besuchern“, erzählt Bärbel Weist. Die Teilnehmer staunen oft nicht schlecht, wenn sie sehen, wie sich Fallersleben verändert hat.

Lesen Sie auch

Von Sylvia Telge