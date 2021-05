Über vier Jahrzehnte prägte Bärbel Weist (PUG) Fallersleben. Als langjährige Ortsbürgermeisterin, aber auch durch Vereine. Und immer hatte die Politikerin ein Ohr für die Sorgen der Bürger. Nun will sie aufhören.

