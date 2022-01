Autodiebe stehlen VW Touran in Fallersleben

Fallersleben

Die Polizei sucht Zeugen für einen Autodiebstahl in Fallersleben: In der Nacht zu Mittwoch verschwand dort ein grauer VW Touran an der Richard-Wagner-Straße. Der Wagen mit einem geschätzten Wert von 3000 Euro stand ordnungsgemäß verschlossen auf dem Hausparkplatz vor einem Mehrparteienhaus.

„Besonders auffällig an dem Fahrzeug ist ein kreisrundes Äskulap- oder auch Arzt- oder Pharmaziezeichen an der Front- und der Rückscheibe“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Die Tatzeit liegt zwischen 18 und 7.45 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion