Fallersleben

Am Mittwochnachmittag nutzte in Fallersleben ein unbekannter Täter die für ihn günstige Gelegenheit und brach den Golf einer 71 Jahre alten Wolfsburgerin auf. Der Täter hatte vermutlich im Vorbeigehen entdeckt, dass die Fahrerin beim Verlassen ihres Fahrzeugs ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz vergessen hatte. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins an der Ehmer Straße in der Zeit zwischen 14.30 und 16.50 Uhr. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei Fallersleben unter Telefon (05362) 94 74 10.

