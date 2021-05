Fallersleben

Auf der Polizeistation in Fallersleben hat sich in den letzten Jahren einiges bewegt: Das Team hat sich deutlich verjüngt und seit einem halben Jahr gibt es erstmals eine weibliche Doppelspitze. Polizeihauptkommissarin Daniela Rieken, die im Dezember 2019 die Leitung übernahm, wird jetzt von Janine Deistler als Stellvertreterin unterstützt. Insgesamt schieben fünf Frauen und 15 Männer Dienst in Fallersleben. Ihre gemeinsame Bilanz für 2020 kann sich sehen lassen: Die Aufklärungsquote ist um fast sieben Prozent auf 52 Prozent gestiegen.

„Unser Alltag wurde stark von Corona bestimmt“

925 Straftaten gab es im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Fallersleben, im Vorjahr waren es 913 bei einer Aufklärungsquote von bzr 45,24 Prozent. Ob die Steigerung in diesem Bereich vor allem an der guten Arbeit oder vielleicht auch an den Begleitumständen lag, wird wohl nicht abschließend zu klären sein – „sehr zufrieden“ ist Daniela Rieken in jedem Fall mit dieser Entwicklung. „Unser Alltag wurde ja stark von Corona bestimmt. Aber wir haben auch die Kontrollmaßnahmen intensiviert“, sagt sie. Deshalb wurden zum Beispiel doppelt so viele Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert als 2019, was sich übrigens auch in der Verkehrsstatistik niederschlägt. Vor allem gehe es da um Cannabis, so Rieken.

Auffällige Veränderungen Deutlicher Anstieg der Zahlen Sachbeschädigungsdelikte: 181 Fälle (Vorjahr 90) davon an oder aus Kraftfahrzeugen: 102 Fälle (Vorjahr 44) Drogen-Verstöße (Konsum und Zubereitung): 30 Fälle (Vorjahr 15) Deutlicher Rückgang der Zahlen Wohnungseinbruchsdiebstähle: 26 Fälle (Vorjahr 66) Fahrraddiebstähle: 37 Fälle (Vorjahr 79) Kfz-Komplettdiebstahl: 3 (Vorjahr 19) Diebstahl an oder aus Kfz: 21 (Vorjahr 34)

Zur hohen Zahl der Sachbeschädigungen, die in der Statistik unter „Sonstiges“ fallen, gehören neben Frust-Taten wie abgetretenen Mülleimern oder der Zerstörung des „Grünen Klassenzimmers“ im Kerksiek vor allem etliche Lackkratzer durch spitze Gegenstände und auch einige Attacken mit Sekundenkleber. „Es gab dabei aber keine speziellen Schwerpunkte für diese Taten“, sagt Rieken. „Und sehr oft gibt es keinerlei Ermittlungsansätze.“ Hilfreiche Spuren ließen sich nur schwer sichern, Zeugen gebe es sehr selten.

Corona-Effekt bei Einbrüchen

Den deutlichen Rückgang der Wohnungseinbrüche und Fahrraddiebstähle führt die Polizeichefin auf die Corona-Pandemie zurück. Den Dieben fehlten offensichtlich die sonst günstigen Gelegenheiten zum Klauen am Schulzentrum oder am Freibad. Und die Gefahr, die Familien in einer Wohnung zu jeder Tag- und Nachtzeit wegen der Lockdown-Phasen zu Hause anzutreffen, schreckte auch von Einbrüchen ab. Trotzdem stellen Diebstahlsdelikte insgesamt weiterhin mit knapp 40 Prozent aller Taten die deutliche Mehrheit der Fälle.

Übersicht: Die Gesamtzahl der Delikte im Bereich der Polizeistation Fallersleben lag im Jahr 2020 bei 925. Das sind zwölf mehr als 2019. Quelle: Polizei Wolfsburg-Helmstedt

Zwei Fälle mehr als 2019 gab es im Bereich der sexuellen Übergriffe (Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Missbrauch, Kinderpornos), acht Fälle mehr bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit (Raub, Erpressung, Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung) und zehn Fälle mehr bei den sogenannten strafrechtlichen Nebengesetzen, zu denen unter anderem das Betäubungsmittelgesetz und Wirtschaftsrecht gehören.

Diese relativ geringfügigen Abweichungen nach oben stellen jedoch bei einmaligem Auftreten noch keinen Trend dar.

