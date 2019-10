An der Baustelle am Fallersleber Ortseingang finden Asphaltierungsarbeiten statt, deshalb ist eine weitere Fahrspur in Fahrtrichtung stadteinwärts (Osten) gesperrt – der Verkehr läuft also nur einspurig in jede Fahrtrichtung. Hintergrund: Die VW Kraftwerk GmbH verlegt Fernwärmeleitungen.