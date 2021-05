Amateurfunker wollen Jugend ohne WLAN mit der ganzen Welt verbinden

Der Deutsche Amateur Radio Club H24 Fallersleben will den Nachwuchs neu begeistern. Florian Meißner und Hanno Rabe wollen ihnen zeigen, wie sie auch ohne WLAN oder Glasfaser Freunde in der ganzen Welt finden – und Spaß an der grundlegenden Technik vermitteln, die die Computertechnik erst möglich macht.