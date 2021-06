Almke: Unbekannte brechen in Tankstelle ein

Almke

In der Nacht zu Dienstag sind bisher unbekannte Täter in die Aral-Tankstelle in der Elmstraße in Almke eingebrochen. Ob sie dort etwas entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Täter schlugen eine Glasscheibe ein

Gegen 1.40 Uhr erhielt die Polizei die Information über einen Einbruch. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass die Glasscheibe der Tür zu einem Paketshop eingeschlagen worden war.

Der oder die Täter durchsuchten den Raum und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Von der Redaktion