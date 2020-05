Alles lief entspannt: Freibäder in Almke und Fallersleben sind geöffnet

Almke/Fallersleben/Hehlingen

Die Freude war riesengroß: Am Samstag öffneten endlich die Freibäder in Almke und Fallersleben, ebenso der Wasserpark in Hehlingen. Wegen Corona startet die Saison später – und vieles ist anders. Deshalb gab es im Vorfeld Wirbel um Anmelde-Regelung und fehlende Saisonkarten. Doch das war am Samstag vergessen.

„Wir sind froh, dass es losgeht“, brachte es die Fallersleber Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist auf den Punkt. Traditionell begrüßt sie die Badegäste immer mit Rosen, doch wegen der Abstandsregelung ging das diesmal nicht. Also stellte Bärbel Weist am Eingang zwei Behälter auf, aus denen sich Besucher eine Blume nehmen konnten.

Vieles ist in dieser Freibad-Saison anders

Vieles ist in dieser Freibad-Saison anders: Spontanes Schwimmen geht nicht mehr wegen vorheriger Anmeldung, warme Duschen und Saisonkarten gibt es ebenfalls nicht. Eins ist aber in Fallersleben geblieben: Die ersten Gäste waren wie in den Vorjahren Tobias Wandtke und Christian Peukert.

„Wie wollen immer die ersten Besucher sein – das ist ein kleiner Sport für uns“, verrieten sie. Damit das 2020 wieder klappt, kamen sie bereits um 8 Uhr zum Freibad auf dem Windmühlenberg. Natürlich hatten sie sich vorher brav online angemeldet und gehörten auch zur ersten Gruppe, die aufs Gelände durfte. „Die ersten 30 Minuten standen wir ganz allein vorm Eingang“, erzählten die junge Männer.

Der Einlass lief ganz entspannt

Der Einlass lief entspannt, darüber freute sich Reiner Brill, Geschäftsbereichsleiter Sport. Ob es bald Lockerungen bei Freibädern gibt, darauf will er sich nicht festlegen: „Das kommt auf die allgemeine Entwicklung an.“ Man müsse die nächsten Wochen abwarten und sehr genau schauen, wie die Corona-Infektionszahlen aussehen. Erst dann sei über Lockerungen nachzudenken.

Die echten Freibad-Fans schrecken die Auflagen scheinbar nicht ab: Lea Grote-Levi kommt aus Hannover – und reiste extra für die Eröffnung nach Wolfsburg: „Weil das Fallersleber Freibad so schön ist.“ Auch im Almker Freibad waren die Stamm-Schwimmer natürlich bei der Eröffnung am Samstag dabei. „Wir haben schon darauf gewartet“, erklärte Elli Weißbrich. Zusammen mit Otto Künne, Ursula und Hans-Werner Grönke sowie Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles dreht sie immer ihre Runden im Freibad. „30 Minuten schwimmen, danach trinken wir 30 Minuten Cappuccino“, verriet Künne lachend.

Zeltplatz in Almke ist geschlossen

Der Stadtjugendring, der das Freibad in Almke betreibt, ist mit der Eröffnung zufrieden. „Es war sehr entspannt“, sagt Geschäftsführer Jens Hortmeyer. 13 Besucher kamen im ersten Slot – 67 weitere hätten noch kommen dürfen.

Sonst ist zu Pfingsten mehr los. Das lag am benachbarten Zeltplatz, der Pfingsten immer rappelvoll ist. Wegen Corona ist er geschlossen. Ob Gruppen in diesem Jahr dort überhaupt noch übernachten können, ist fraglich, sagt Hortmeyer. Das ist bitter: 25 000 bis 30 000 Übernachtungsgäste zählt der Stadtjugendring in „normalen“ Jahren.

Werner Reimer macht sich Bild vor Ort

Werner Reimer schaute sich die Eröffnungen in allen drei Wolfsburger Freibädern an. Der Vorsitzende des Sportausschusses wollte sich vor Ort ein eigenes Bild machen. Er war zufrieden. Aber die große Herausforderung komme erst noch, wenn die Temperaturen steigen und die Ferien beginnen. „Man muss sehen, ob die Termine für Schwimmzeiten überbucht sind.“ Außerdem denkt er an die Kosten, die die Corona-Maßnahmen mit sich bringen. Darüber müsse man reden.

Von Sylvia Telge