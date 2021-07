Alle wandern seit Corona: TSV tüftelt Wanderweg rund um Sülfeld aus

Sülfeld

Seit Corona entdecken die Wolfsburger ihre Heimat neu. Auffallend viele Spaziergänger und Radfahrer sind unterwegs, die die nähere Umgebung erkunden. Das hat der TSV Sülfeld beobachtet und entwickelte deshalb eine spezielle Wanderstrecke samt Wanderkarte rund um Sülfeld. Beides ist nach dem mittelalterlichen Namen des Dorfes benannt: Silivellun.

Gesagt, getan. Basis für die Streckenführung war die Sülfelder Chronik zum 1000-jährigen Bestehen, in der die Besonderheiten des Dorfes beschrieben sind. Zu den Wegepunkten gehören der Gutshof, den die Wanderweg-Macher auch als Start empfehlen. Markuskirche, die Kalkberge, Aueteich und Kleekamp, Sülfelder Schleuse, „Faules Feld“ oder die Mühlenriede gehören dazu. Die Strecke sich lässt zu Fuß, aber auch per Rad bewältigen. Sie ist für jedes Alter geeignet.

Karte vom Wanderweg:

Es gibt viel zu entdecken

„Man kann auf der Strecke viel Neues entdecken“, sagt TSV-Vorstand und stellvertretender Ortsbürgermeister Roman Dettmann. Sogar für alteingesessene Sülfelder wie ihn, TSV-Vorsitzender Reinhard Arndt und Heimatpflegerin Lieselotte Grothe, die außerdem Abteilungsleiterin beim TSV ist. Lieselotte Grothe empfiehlt dringend, eine Kamera mitzunehmen. Vor allem für die Sülfelder Schleuse. „Vielleicht hat man das Glück, dass gerade ein Schiff geschleust wird.“ Aber auch die Sonnenuntergänge seien traumhaft, findet Arndt.

Bildergalerie vom Wanderweg:

Wer die Natur liebt, kann ebenfalls einiges erleben: Am „Faulen Feld“ in Richtung Edesbüttel verzaubert die Nachtigall die Spaziergänger. Im Naturschutzgebiet Ilkerbruch gibt es Natur pur zu erleben. Der Silivellun-Wanderweg ist rund 17 Kilometer lang. „Bei guter Kondition benötigt man vier bis fünf Stunden dafür“, so Dettmann.

Asphalt oder Kies

Damit die Wanderer das richtige Schuhwerk tragen, ist auf der Wanderkarte die Beschaffenheit des Weges angegeben. Kies, loser Untergrund, Asphalt oder naturbelassen. Reinhard Arndt ist überzeugt, dass der Sülfelder Wanderweg gut ankommt. Sülfeld war schon immer sportlich: Laufen, wandern, Rad fahren – das war schon in den 70er-Jahren schon sehr beliebt. Es sogar spezielle Wettbewerbe dazu.

Die Karte für den Wanderweg ist im Internet auf der Sülfeld-Website zu sehen, außerdem wurden 100 Exemplare gedruckt, die es in der TSV-Geschäftsstelle gegen eine Spende gibt.

Von Sylvia Telge