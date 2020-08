Fallersleben

Das Frühstücksei soll am besten von eigenen Hühnern kommen. Das finden auch immer mehr Wolfsburger und halten deshalb Hühner im eigenen Garten. Zusammen mit einem Hahn. Der sorgt leider oft für Ärger mit Nachbarn. Weil er kräht – das mögen viele nicht. Doch das gehöre zu den ganz normalen Geräuschen auf dem Dorf, sagt der Geflügelzuchtverein Fallersleben und Umgebung (GZV). Dafür möchte er sensibilisieren und bittet um mehr Toleranz.

Deshalb unterstützt der Verein eine Online-Petition, die das Ziel hat: Geräusche von Nutztieren, aber auch Kirchenglockengeläut sollen als „kulturelles Erbe“ geschützt werden. In Frankreich ist das neuerdings so. Folge Deutschland diesem Schritt nicht, befürchtet Silvia Stengel aus dem hessischen Hofheim, Initatorin der Aktion, dass sich weiterhin Gerichte mit Hahnenkrähen beschäftigen müssen. Das hat sie selbst erlebt mit ihrem Hahn Flecko.

Böse Briefe an einen Hühnerbesitzer

So weit sei das bei den Fallersleber Geflügelzüchtern noch nicht, sagt Pressewart Dieter Prehn. Aber er weiß, dass ein Mitglied böse Briefe wegen seiner Hühner bekam. Obwohl Kleintierhaltung in so genannten Mischgebieten erlaubt und auch sehr beliebt ist.

Grund für den Trend zu eigenem Anbau und eigener Tierhaltung seien die vielen Skandale bei Lebensmitteln und Massentierhaltung. Das bekommt der Verein zu spüren, sagt Vorsitzender Ulf Brandes: „Innerhalb von vier Jahren sind wir von 54 Mitgliedern auf aktuell satte 154 Mitgliedern herangewachsen.“ Damit bildet der GZV im Kreisverband Braunschweig die stärkste Geflügelfraktion.

Die „Neulinge“ brauchen Tipps für artgerechte Haltung, Krankheitsprobleme, Futter. Aber immer wieder hört der Verein von Mitgliedern, dass es Ärger mit Nachbarn gibt, weil der Hahn kräht. Diese Konflikte müssen nicht sein, sagt Prehn. Er fordert mehr Toleranz. Vor allem Leute, die von der Stadt aufs Dorf ziehen, hätten wenig Verständnis für krähende Hähne, läutende Kirchenglocken oder stinkende Misthaufen. „Sie haben sich die ländliche Idylle anders vorgestellt. Aber jedes Dorf hat seine Geräusche“, so Prehn. Das war schon immer so.

Die Haltung von Hähnen sei auch ein Beitrag zum Tierschutz, sagt Prehn. In der Massentierhaltung werden männliche Eintagsküken qualvoll getötet. „In der privaten Geflügelzucht gibt es so etwas nicht, weil jedes Tier für uns wertvoll ist“, unterstreicht er.

Eigene Hühner sind auf dem Vormarsch

Eigene Hühner sind auf dem Vormarsch. Deshalb freut es den Verein, dass im geplanten Baugebiet „Krummer Morgen“ in Heiligendorf die Kleintierhaltung überall erlaubt sein soll. Das sei der richtige Schritt und vorbildlich, so Brandes. Ortsbürgermeister Marco Meiners ist selbst seit drei Jahren Hühnerhalter sowie kürzlich als Mitglied in den GZV eingetreten, er kennt das Problem. Seine FDP-Fraktion wolle sich dafür stark machen, dass in allen Wolfsburger Wohn- und Baugebieten Kleintierhaltung erlaubt ist.

Die Petition ist unter www.gzv-fallersleben.de nachzulesen.

Von Sylvia Telge