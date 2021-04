Ehmen

Silke Koglin hält sich an die Leinenpflicht – und hat deshalb Ärger. Immer wieder kämen ihr Menschen mit freilaufenden Hunden entgegen, berichtet die Wolfsburgerin, und dann sei Ärger kaum noch zu vermeiden.

„Mich ärgert das Verhalten der anderen Besitzer, die sich auch auf eine ausgesprochene Bitte den Hund anzuleinen, mit keinerlei Aktion zeigen“, sagt die 53-Jährige, die mit ihren zwei Labradormischlingen meist bei Ehmen unterwegs ist. „Jeder Hundebesitzer weiß um die Schwierigkeit, wenn ein Hund an der Leine ist und der andere nicht.“

Hundetrainerin gibt der Halterin recht

Denn angeleinte Hunde verhalten sich bei Begegnungen anders als freilaufende. Wenn beide Parteien freilaufend sind, verläuft ein Treffen entspannter, da die Hunde sich im Zweifel aus dem Weg gehen können. An der Leine haben sie weniger eigenen Handlungsspielraum – aber wenn beide Parteien angeleint sind, können die Halter sie im Notfall zumindest schnell trennen. „Ist aber nur ein Hund an der Leine, der entgegenkommende aber nicht, entsteht ein Ungleichgewicht“, weiß auch die Wolfsburger Hundetrainerin Vanessa Engelstädter. „Die Begegnung wird dann unfair und im schlimmsten Fall gefährlich, weil es in der Kommunikation zwischen den Hunden zu Missverständnissen kommt.“

Immer angeleint – egal, ob beim Spaziergang durch den Ort oder im Wald: Silke Koglin und ihre Labradormischlinge. Quelle: Roland Hermstein

Unfall mit gebrochenem Handgelenk

„Ich bin zudem im letzten Jahr innerorts von unangeleinten Hunden, die auf meine angeleinten Hunde zu spurteten, zu Fall gebracht worden und habe mir das Handgelenk gebrochen“, berichtet Koglin. „Daher bin ich erst recht gebranntes Kind.“ Sie fordert deshalb: „Entweder alle mit Leine oder alle ohne.“

Leinenpflicht gilt bis zum 15. Juli Hunde dürfen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung noch bis zum 15. Juli im Wald und in der Feldmark nur an der Leine geführt werden. Die Leinenpflicht dient dem Schutz wild lebender Tierarten und besonders deren Nachkommen in der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit. Denn Tierarten wie Vögel oder Hasen brüten oder ziehen in diesem Zeitraum ihre Jungen groß. Um die Jungtiere und ihre Eltern zu schützen, müssen Hunde angeleint werden. Ausnahmen werden gemacht, wenn die Hunde zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungs- oder Hütehunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt werden oder ausgebildete Blindenführhunde sind. Verstöße gegen diese Regelung können mit einem Bußgeld geahndet werden. Für die Wolfsburger verändert sich nicht viel, denn die Stadt hat eine eigene Regelung, nach der Hunde schon ab Dezember kaum noch frei laufen können.

„Das Ordnungsamt könnte hier gute Einnahmen generieren“

Sogar auf freundliche Bitten würden viele Hundebesitzer nicht reagieren, beklagt die Wolfsburgerin. Selber jemanden anzuzeigen, bringe vermutlich zu wenig Erfolg, aber Kontrollen seien sicher effektiv, meint sie: „Das Ordnungsamt könnte hier gute Einnahmen generieren. Diese Problematik lässt sich wohl nur über das Portemonnaie lösen.“

Verstöße werden kaum geahndet

Bislang werden solche Ordnungswidrigkeiten selten bestraft. „Konkrete Verstöße gegen die Leinenpflicht kommen kaum zur Anzeige“, teilte Stadtsprecher Ralf Schmidt schon 2019 auf WAZ-Anfrage mit. „Die Beschwerden der Bürger sind in der Regel allgemein gehalten und richten sich nicht gegen bestimmte Personen.“ In der Leinen-Saison 2018/2019 wurde zum Beispiel nur ein einziges Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Warum gerade in Ehmen so viele Hundehalter gegen die Leinenpflicht verstießen, nicht aber etwa im Wald oder am Detmeroder Teich, kann Koglin sich nicht erklären. Ortsbürgermeister Peter Kassel (CDU), der keine Hunde hält, kann diesen Eindruck weder bestätigen, noch bekräftigen, erklärt aber: „Ich bin dankbar, dass Frau Koglin auf die Thematik aufmerksam macht und mit gutem Vorbild vorangeht. Und ich appelliere dringend an die Hundebesitzer, gerade in dieser Jahreszeit die Leinenpflicht sehr ernst zu nehmen.“

Hundehalterin pocht auf Rücksichtnahme

Damit wäre Silke Koglin jedenfalls schon geholfen. Denn dringender als Kontrollen und Strafen wünscht sie sich vor allem eines: „Rücksichtnahme“.

Von Frederike Müller