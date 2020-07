Fallersleben

Der Wirbel um den Radweg am Baugebiet Kleekamp in Fallersleben hört nicht auf. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hatte vor einigen Wochen den Abstand zwischen Radweg und Wohnhaus/Tiefgarage der Neuland kritisiert, jetzt hat Anwohner Jörg Hoffmann eine weitere Stelle entdeckt, an der es richtig eng ist: In einem Kurvenbereich sind zwischen Radweg und der Mauer eines Grundstückes, auf dem gerade ein Mehrfamilienhaus entsteht, nur 30 Zentimeter Platz. Die Stadt reagiert auf die Kritik und sucht „nach Lösungsalternativen“.

Nicht nur wegen des zu geringen Abstands ist der Radweg schwer einsehbar, erklärt Hoffmann. Ein weiterer Grund sei die Höhe der Mauer. Sie ist in einem Teil des Kurvenbereichs 1,50 Meter hoch, in dem anderen Teil nur 1,20 Meter – dort ist die Sicht eindeutig besser.

Anzeige

„Gefahrenpotenzial für Radfahrer und Fußgänger“

Für Hoffmann wurde mit dieser Stützwand „eine zweite unübersichtliche Kurve mit Gefahrenpotenzial für Radfahrer, Fußgänger, Eltern mit Kinderwagen geschaffen“. Er fordert die Stadt auf, „sich umgehend mit allen Anliegern des Kleekamp-Radweges in Verbindung zu setzen, um weitere planerische Verfehlungen zu vermeiden“. Die Stadt hat erkannt, dass die Situation in dem Kurvenbereich nicht optimal ist. Es werde nach „Lösungsalternativen gesucht“, erklärt Pressesprecher Ralf Schmidt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Anwohner Jörg Hoffmann beschwert sich über eine Mauer

Jörg Hoffmann hat eine Idee, wie sich die neue unübersichtliche Stelle entschärfen ließe: Die hohen Fertigteile der Wand im Kurvenbereich herausnehmen und diagonal versetzen. So ließe sich ein vernünftiger Abstand zwischen Radweg und Baugrundstück herstellen. Wenn die Mauer dann überall nur 1,20 Meter hoch ist, wäre die Gefahr beseitigt.

Bekommt der Spielplatz auch noch eine Sichtschutzwand?

„Für alle, die den Weg nutzen, ist es wichtig, eine sichere und übersichtliche Verbindung zwischen der Gifhorner Straße und der Ehmer Straße zu haben“, unterstreicht Hoffmann. Vor allem Schüler aus Sülfeld und der Fallersleber Weststadt nutzen den Weg, um mit dem Rad ins Schulzentrum zu fahren.

An dem Radweg entsteht auch ein Kinderspielplatz. Hoffmann warnt davor, auch den mit Sichtschutzwänden zu umbauen. Dann schaffe man noch ein weiteres unübersichtliches und damit gefährliches Nadelöhr.

Neuland will nachbessern

Für die enge Stelle zwischen Radweg und Wohnhaus/Tiefgarage der Neuland zeichnet sich eine Lösung ab. „Die Bebauung entspricht dem Planungs- und Genehmigungsstand, dennoch werden wir hier gemeinsam mit der Stadt nachbessern“, erklärt Janina Thom, Pressesprecherin der Neuland. Nach den Sommerferien soll ein Ergebnis vorliegen.

Von Sylvia Telge