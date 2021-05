Fallersleben

Seit September stehen die Parkautomaten in der Fallersleber Altstadt. Sie sollten die Dauerparker vertreiben - und das tun sie. Einige Anwohner wollen sich mit dieser Regelung wohl nicht abfinden, fordern Anwohnerparkausweise. Diese Forderung haben sie nicht zum ersten Mal bei der Einwohnerfragestunde vor der Sitzung des Ortsrates erhoben. Solche Ausweise gibt es nicht und wird es nicht geben, erklärt Ralf Krüger (SPD). Das würde die neue Regelung untergraben.

Denn hätten alle Anwohner spezielle Ausweise, ist die Altstadt wieder zu geparkt. Krüger kann die Argumentation der beiden Bewohner nicht nachvollziehen: Sie beklagten, dass sie seit Einführung der Parkautomaten nicht mehr kostenlos vor ihren Häusern parken könnten. „Parken war nie kostenlos“, so Krüger. „Auch zuvor gab es kein freies Parken für Anwohner, sondern nur mit Parkscheibe für maximal zwei Stunden.“ Diese Regelung wurde nur nicht so häufig kontrolliert.

Für kurze Erledigungen gibt es die Brötchentaste

„Die einzige Änderung ist, dass jetzt für jede 30 Minuten 50 Cent Gebühren fällig sind“, so Krüger. Die Beschränkung auf maximal zwei Stunden gelte weiterhin. Für kurzzeitige Erledigungen, also auch zum Be- und Entladen von Kinderwagen oder schweren Einkäufen wurde die „Brötchentaste“ für bis zu 15 Minuten für 10 Cent eingeführt.

Auch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist hatte den beiden Anwohnern in der Einwohnersprechstunde erklärt, dass es ausdrücklicher Wunsch des Ortsrats war, montags bis freitags tagsüber das Dauerparken in der Altstadt zu unterbinden. Die Ausgabe von Anwohnerausweisen würde den gewünschten Effekt, nämlich Parkraum für die Kunden und Besucher frei zu machen, wieder aufheben.

Ob die Parkautomaten dieses Ziel erreichen, soll nach etwa einem Jahr Laufzeit im Ortsrat bewertet werden.

