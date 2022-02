Fallersleben

1819 zog der junge August Heinrich Hoffmann von Fallersleben auf Wanderschaft durchs Land – knapp 200 Jahre später überhäufen Bewohner seiner Geburtsstadt die Statue des jungen Dichters mit Plastikmüll. Diese und andere Probleme mit Gelben Säcken beschreibt der Fallersleber Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting in einer Anfrage an den Stadtrat. Die Verwaltung will das Problem mit dem Entsorgungspartner besprechen. Der Einfluss sei aber begrenzt, erklärte Stadtrat Andreas Bauer jetzt im Bürgerdiensteausschuss.

Sie ziehen Ratten, Mader oder Waschbären an, verschandeln das Hoffmann-von-Fallersleben-Denkmal und der Müll verteilt sich oft quer über die Straße – so beschreibt der Fallersleber Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting die örtliche Situation mit den Gelben Säcken in einer Anfrage an die Stadtverwaltung. Regelrechte „Schandflecken“ würden mancherorts durch die Gelben Säcke entstehen, ärgert sich Schlichting weiter. Die „Gelben Säcke“ würden an zentralen Punkten zur Abholung gelegt, manchmal aber auch „an Punkten, die den Ort schöner und ansehnlicher machen sollen.“ Zum Beispiel am Hoffmann-von-Fallersleben-Denkmal auf dem Marktplatz. Schlichting fügte der Anfrage ein Bild bei, auf dem der Autor der deutschen Nationalhymne „wortwörtlich in den Dreck gezogen wird.“ Es zeigt die Statue überhäuft von Müllsäcken mit Plastikabfall.

Stadt Wolfsburg will mit den Beteiligten sprechen

Die Verwaltung kennt das Problem in ganz Wolfsburg. Sie will helfen. „Die Stadt kann informieren und hoffen, dass es besser wird. Am Ende liegt es aber am Verhalten der Bürger“, so Andreas Bauer im Bürgerdiensteausschuss. Die Stadtverwaltung wolle gern mit dem Entsorger der Gelben Säcke über mögliche Maßnahmen sprechen. Aber am Ende seien die Bürger gefragt. Ein Tipp von Bauer: Man sollte darauf achten, dass keine Essensreste am Müll und damit in den Gelben Säcke landen. Denn Lebensmittel locken Tiere an. Zweitens: Die Säcke erst morgens kurz vor der Abholung rausbringen – und nicht am Denkmal ablegen.

Anwohner sehen die Situation ähnlich

Die WAZ hat mit Anwohnern gesprochen. Eine Anwohnerin kann Schlichtings Kritik nachvollziehen: „Es sieht nicht einladend aus, aber eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht.“ Zudem würden die Säcke – wenn es nicht zu viele sind – dort im Windschatten liegen. Dass es häufig sehr viele Säcke werden, liege an „Mülltouristen“: Fremde Anwohner, die ihre Säcke dort ablegen, um den Abholtermin mit zu nutzen. „Aber wir haben hier unseren Ablageplatz, und wenn wir es am Abholtag anderswo hinlegen, wird es nicht mitgenommen.“ Für die paar Stunden müsse man den Anblick eben aushalten.

Eine andere Anwohnerin findet die Situation „schon sehr unästhetisch.“ Zudem verteile der Wind häufig die Säcke und ihren Inhalt auf dem Marktplatz. Sie meint: „Reden bringt da nichts, wir brauchen eine Gelbe Tonne.“

Schlichting nennt Kommunen mit Gelber Tonne als Beispiel

Diese Idee scheint auch Schlichting vorzuschweben. „Immer wieder wird der Gelbe Sack unter anderem als Aufbewahrungsmittel aufgrund seiner Qualität von den Bürgern bemängelt“, sagt Schlichting der WAZ. Es gehe auch anders: „Andere Kommunen machen es uns mit anderen Arten der Entsorgung vor und zeigen somit, dass es möglich ist, zum Beispiel die Insel Borkum.“ Seit Januar ersetzen hier Gelbe Tonnen die Gelben Säcke. Für Wolfsburg eine Perspektive? Schlichting verweist auf das duale System: „In Verhandlungen mit den Vertretern der dualen Systeme könnte die Gestellung von Behältern anstatt der Säcke erreicht werden.“ Die Einführung hänge von den Verträgen mit den Dienstleistern ab. Helmstedt und Celle hätten die Gelbe Tonne bereits eingeführt. Nach Auslauf der gegenwärtigen Verträge sieht Schlichting das auch für Wolfsburg als machbar.

