Ärger am Kleekamp: Baustelle ragt in den Radweg

Eigentlich geht das Baugebiet Kleekamp direkt am Rad- und Fußweg entlang, der von Gifhorner Straße zur Ehmer Straße führt. Doch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist erreichten Klagen: An einer Stelle reicht die Baustelle bis mitten in den Weg hinein. Die Politikerin fragt sich nun, ob das alles so rechtens ist.

Denn schon vorher hat es Ärger gegeben: Während der Erschließungsarbeiten sind Versorgungsleitungen widerrechtlich im angrenzenden Schutzgebiet der Mühlenriede verlegt worden. „Sie mussten entfernt und an anderer Stelle neu verlegt werden“, berichtet Bärbel Weist.

Im März und April war der Weg kaum benutzbar

Im März und April war der Weg durch eine Baustelle teilweise kaum benutzbar. Das empörte Fußgänger und Radfahrer, die sich schließlich an die Ortsbürgermeisterin wandten. „Aufgrund des Baus einer Tiefgarage wurde ein Teil des Rad- und Gehwegs weggenommen“, erklärt die Ortsbürgermeisterin.

Sie hat deshalb einige Fragen. Unter anderem würde sie unter anderem gerne wissen, wer die Inanspruchnahme des Radwegs sowie die Grenzbebauung genehmigt habe. Auch versicherungstechnisch würden sich Fragen ergeben, denn zum Ausgleich wurde kürzlich die landwirtschaftliche Fläche neben dem Weg geteert, um den Weg wieder in voller Breite zur Verfügung zu stellen.

Noch keine richtige Antwort bekommen

Bei der Stadtverwaltung hat die Ortsbürgermeisterin in diesem speziellen Fall noch nicht nachgefragt. Mit der Corona-bedingten Kommunikation via E-Mail war sie nicht wirklich zufrieden. „Ich habe entweder keine oder nur gefilterte Auskünfte bekommen“, sagte sie. Ausschusssitzungen gab es in den vergangenen Wochen nicht.

Das wäre in diesem Fall sehr hilfreich, denn die Bürgermeisterin und PUG-Ratsfrau ist auch Mitglied im Planungs- und Bauausschuss. Der tagt am Dienstag, 16. Juni, nach langer Pause endlich wieder. Genau eine Woche später tagt dann auch wieder der Ortsrat Fallersleben-Sülfeld. Hier will Bärbel Weist ihre Fragen stellen.

Thema liegt Bärbel Weist am Herzen

Das Thema liegt ihr am Herzen. Schließlich werde der Rad- und Gehweg stark genutzt. „Der Weg ist ein Schulweg für Kinder und Jugendliche, die aus der Fallersleber Weststadt sowie aus Sülfeld kommen und als Ziel das Schulzentrum Fallersleben, das Freibad oder die Sport- und Freizeitanlagen haben“, betont Bärbel Weist.

Von Robert Stockamp