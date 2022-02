Fallersleben

Das Amtsgericht Wolfsburg hat am Montag einen Gastronomen (29) wegen fahrlässiger Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung für zwei Jahre verurteilt. Am 22. Januar 2021 hatte er in seinem indischen Restaurant in Fallersleben nach Feierabend vermutlich vergessen, eine Fritteuse und einen Gasherd auszuschalten, so dass das Fachwerk-Gebäude samt Wohnung im Obergeschoss vollständig ausbrannte (WAZ berichtete).

Das Feuer griff auf ein Nebengebäude über, in dem sich eine Pizzeria und ebenfalls Wohnungen im Obergeschoss befanden. Es entstand ein Sachschaden von rund einer Million Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Bewohner verloren aber ihr gesamtes Hab und Gut.

Der Prozess vor dem Amtsgericht wegen fahrlässiger Brandstiftung begann mit einer Verteidigererklärung: „Mein Mandant hat normalerweise eine Feierabendroutine: Er schaltet immer den Hauptschalter aus und checkt dann mithilfe seiner Handy-Taschenlampe, ob wirklich nichts mehr leuchtet und alles ausgeschaltet ist in der Küche seines Restaurants. Er kann sich nicht erinnern, dass er das an jenem Abend vergessen haben soll. Aber beweisen kann er es auch nicht, deshalb streitet er den Anklagevorwurf nicht ab.“

Ein Bild der Zerstörung: Das Fachwerkhaus, das zu den ältesten in Fallersleben gehörte, war nicht mehr zu retten. Quelle: Roland Hermstein

Luftbilder von Drohnen bestätigten den Ablauf des Geschehens

Dieses Schuldeingeständnis hatte der Angeklagte auch schon direkt nach dem Brand der Polizei gegenüber geäußert. Ein weiteres Indiz für diese Brandursache lieferte das Gutachten eines Brandsachverständigen: „Als wir vier Tage nach dem Feuer am 26. Januar 2021 das erste Mal die heruntergebrannte Küche betreten konnten, war die Schalterstellung der Fritteuse noch auf Stufe 4. Hier war eindeutig der tiefste Brandbereich, von wo aus sich das Feuer primär ausgebreitet haben muss.“ Auch Luftbilder mithilfe von Drohnen bestätigten anhand errechneter Windrichtungen diesen Geschehensablauf.

Allerdings merkte der Sachverständige an, dass das heruntergebrannte Gebäude nur mit Flatterband abgesperrt war, so dass zwischenzeitliche Manipulationen nicht ausgeschlossen werden könne. Denn: Als der Sachverständige nochmals am 4. Februar und 29. März 2021 die Brandräume begutachtete, stellte er fest, dass die Fritteuse zwischenzeitlich um 90 Grad gekippt und die Schalterstellung verändert war, zusätzlich waren auch noch die Drehknöpfe abgezogen worden. Außerdem waren auch die Gasventile des danebenstehenden Herdes verdreht und die entsprechenden Plastikgriffe abgezogen.

Bild aus dem Januar 2022: Mittlerweile ist die Brandruine abgerissen. Quelle: Roland Hermstein

Der Angeklagte verlor durch das Feuer seinen Job

An dem bereits vorliegenden Geständnis des indischen Restaurantbetreibers änderten diese Feststellungen jedoch nichts, was die Verteidigererklärung vor Gericht auch weiterhin bestätigte. Die Verteidigerin erklärte weiterhin im Namen des 29-Jährigen: „Es tut ihm furchtbar leid, aber er kann es nicht rückgängig machen. Er hat dadurch seinen Job verloren und war mehrere Monate arbeitslos.“ Inzwischen habe er ein neues Restaurant eröffnet.

Da der Gastronom nach polizeilicher Recherche keinerlei Vorteile aus dem Brand gezogen habe, sondern sogar erhebliche Einbußen erlitten habe und auch sonst noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sei, sprach das Gericht nur wegen des erheblichen Schadens in Höhe von einer Million Euro eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten zur Bewährung aus. Die Staatsanwältin begründete: „Der Grund, dass Sie hier vor Gericht sitzen ist einzig und allein, dass Sie eine Routine vernachlässigt haben. Das zeugt nicht von schlechtem Charakter oder Missachtung des Rechtsstaates. Wir sagen in Deutschland ‚dumm gelaufen‘. Aber Strafe muss eben sein.“

Wer den Schalter manipuliert hat, bleibt unklar

Wer die Schalter der Fritteuse zwischenzeitlich manipuliert oder ein Interesse an einer anderen Art von Brandursache gehabt haben könnte, blieb unterdessen ungeklärt.

Von swi