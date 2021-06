Fallersleben

Die Sportabzeichensaison des VfB Fallersleben startet am Montag, 21.Juni, um 18.30 Uhr im Windmühlenberg-Stadion. „Das Training wird wieder wie gewohnt stattfinden können“, sagt der sportliche Leiter Raphael Wehnert. Es sind keine Tests oder Impf-Nachweise zu erbringen, lediglich die Anwesenheit wird erfasst und gespeichert. Dazu ist zu Trainingsbeginn eine Anmeldung im „Löwenkäfig“ (Tribünenunterstand) beim Sportabzeichenteam erforderlich.

Anmeldung und Gebühren

Wie in den Vorjahren ist eine Anmeldung vor Ausgabe der Laufkarten notwendig – und für erwachsene Nichtmitglieder fallen auch Gebühren an (zehn Euro). Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen kostenlos mitmachen. Sie zahlen allerdings 2 Euro Bearbeitungs- und Prüfungsgebühr (ab 18 Jahren 5 Euro). die Gebühren sind bei Abholung der Laufkarten in der vfB-Geschäftsstelle (Hoffmannstraße 7) in bar zu zahlen.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an sportkoordination@vfb-fallersleben.de (Name, Anschrift, Telefonnummer) oder telefonisch unter 05362 /6 44 11. Das Training findet immer montags statt. Sonderabnahmen und Termine für die Sportarten Schwimmen, Walking oder Radfahren werden über die Homepage bekanntgegeben.

Von Andrea Müller-Kudelka