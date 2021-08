4000 Euro für Feuerwehrjugend in Ehmen, Sülfeld, Mörse und Fallersleben

Ein Stickerbuch und die Aufforderung an die Kundschaft, ihre Pfandbons zu spenden, sollen dazu dienen, Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Feuerwehr finanziell zu unterstützen. Ralf und Heike Fechner vom Edeka-Markt in Ehmen stockten den Erlös jetzt großzügig auf und beglückten so gleich vier Ortswehren.