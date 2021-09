Fallersleben

Das ist echt erschreckend: Helmut Wierzoch hat an sechs Tagen 3000 Zigaretten-Stummel in Fallersleben aufgesammelt. Seitdem ist der 63-Jährige regelmäßig in der Altstadt und rund um das Schloss unterwegs und räumt den Dreck andere Menschen weg. Zwei junge Wolfsburger fanden die Aktion so gut, dass sie sofort mit angepackt haben...

Helmut Wierzoch hat vor 30 Jahren selber lange Zeit geraucht. Heute sammelt er die Zigaretten-Stummel von anderen Menschen ein. An fast jedem Tag. Dann ist er rund zwei Stunden damit beschäftigt.

Zigaretten-Stummel ist eine große Umweltsünde

Besonders viele Zigaretten findet er rund um die Bänke im Park oder in der Altstadt. „Wenn ich am nächsten Tag hinschaue, liegen wieder so viele auf dem Boden“, sagt er. Dennoch macht er weiter. Der Rentner aus Fallersleben zählt mehrere Gründe für seine Aktion auf. Zum einen aus Umweltschutz- und gesundheitlichen Gründen.

In den Stummeln sind sehr viele Gifte, darunter Arsen, Blei, Kupfer und das Nervengift Nikotin. Aus den Filtern ausgewaschen landete es letztendlich in Seen, Flüssen und Meere. Somit könnten die Gifte durch die Fische sogar in die Nahrungskette kommen. Zudem besteht der Filter aus dem Kunststoff Celluloseacetat. Es dauert Jahrzehnte, bis sich die Zigarette zersetzen.

Helmut Wierzoch präsentiert die „Säule der Schande“ in der Altstadt

Manche Passanten beobachten ihn still, andere zeigen auf die Zigaretten und sagen „Da liegt aber auch noch eine“. Andere bleiben stehen und bedanken sich für den Einsatz. Darüber freut sich Wierzoch am meisten. „Einmal hat mir eine Dame 50 Cent gegeben, weil sie sich über das Aufräumen gefreut hat“, erzählt der 63-Jährige.

Zur Galerie Helmut Wierzoch aus Fallersleben sammelt regelmäßig Kippen in der Altstadt und rund um das Schloss ein. Die Zigaretten präsentiert er als „Säule der Schande“, um die Wolfsburger aufzurütteln.

Die gesammelten Kippen steckt Wierzoch in die „Säule der Schande“. In das transparente hohe Gefäß passen rund 3000 Zigaretten-Kippen. Um die Menschen wachzurütteln, stellt sich Wierzoch damit in die Altstadt Fallersleben. Auf dem Behälter stehen die Orte, an denen er aufräumt wie beispielsweise am Brauhaus und am Kinderspielplatz. „Die Zigarette kann tödlich sein für ein Kind“, bekräftigt Wierzoch.

Lena und Janis sammelten die letzten Kippen ein

Er räumt aber auch auf, weil es ihm unangenehm ist, wie seine Heimatstadt aussieht. „Die Gäste aus aller Welt sehen den Dreck. Das muss doch nicht sein“, betont er.

„Das ist eine großartige Aktion“: Hannelore Edelmann-Zvirbulis mit ihren Enkeln Lena (10) und Janis (8). Quelle: Boris Baschin

Hannelore Edelmann-Zvirbulis staunte mit ihren Enkelkindern Lena (10) und Janis (8) über die gesammelten Zigaretten. „Meine Tochter Elena sammelt auch an vielen Orten Müll ein. Solche Aktionen wie die von Herrn Wierzoch sind großartig“, sagte sie. Das fanden auch Lena und Janis und packten gleich mit an. Und dann wurden die letzten Zigaretten-Stummel rund um die Hoffmann-Statue aufgesammelt. Jedenfalls bis morgen wieder neue liegen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig