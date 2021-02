Panagiotis Tsompanidis weiß nicht, wie er seinen tief empfundenen Dank ausdrücken soll – und das liegt nicht nur daran, dass er die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrscht wie seine beiden Kinder. Die Familie hatte beim Brand in der Fallersleber Bahnhofstraße alles verloren, doch Menschen aus Wolfsburg und etlichen weiteren Städten spendeten mehr als 24 000 Euro. Und am Montag gab es noch eine gute Nachricht.