Fallersleben

„Es kam sehr, sehr viel Zustimmung“, freut sich Otto Saucke über den Erfolg von „Kunst&Licht“ unter Corona-Bedingungen. Hunderte Gäste schlenderten am Freitagabend durch die Fallersleber Altstadt – sie ließen sich durch die 2G-Vorgabe beim Verkauf von Essen oder Getränken die Stimmung nicht vermiesen. Im Gegenteil: Viele fühlten sich sicherer. „Wir haben jedenfalls genauso viel Glühwein an unseren Buden verkauft wie sonst auch. Das ist ein ganz guter Indikator“, meint Blickpunkt-Chef Saucke.

Gut besucht: Viele Gäste holten sich für „Kunst&Licht“ ohne Murren ein Kontrollbändchen ab – denn für die Bewirtung galt auch an den Buden im Außenbereich 2G. Quelle: Roland Hermstein

Wie viele Besucherinnen und Besucher konkret auf der Straße und durch die Geschäfte schlenderten, wo Kunst, Handarbeiten und Kunsthandwerk angeboten wurden, mag er nicht schätzen. Hunderte waren es mindestens, denn allein am Donnerstag hatte Saucke selbst schon 130 Gäste-Bändchen an Geimpfte und Genesene verteilt. Auch am Freitag half er immer mal wieder als Verstärkung an einem der drei Kontroll-Punkte auf der Meile aus, wenn sich zu lange Warteschlangen bildeten.

Lob für Birte Melchior und ihr Team

Nur einzelne hätten sich beschwert, wenn sie ohne Impfzertifikat plus Lichtbildausweis kein Bändchen bekamen, das an den Getränke-Ständen oder bei den Backwaren eine Bewirtung erlaubte. Auch die Maskenpflicht sei kein Problem gewesen. „Das hatte ja schon beim Kartoffelsonntag gut geklappt“ so Saucke. „Man darf nicht zu viel Angst haben – manchmal muss man einfach machen“, meint er und lobt ausdrücklich das Team rund um Birte Melchior, die die Organisation in die Hand genommen hatte. „Die kurzfristige Einführung von 2G war natürlich schon ein Stressfaktor, aber wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen trotzdem gekommen sind“, resümierte sie am Abend.

Kunst&Licht: 4000 Kerzengläser und einige bunte Strahler in den Beeten am Zunftbaum sorgten für eine besondere Atmosphäre in der Altstadt von Fallersleben. Quelle: Roland Hermstein

Ganz genau kennt der Chef die Anzahl der bunten Kerzengläser, die Helfer und Helferinnen auf der Meile verteilten: 4000 waren es. Weil sich diesmal aber nur knapp die Hälfte der in den Vorjahren aktiven Kerzen-Verteil-Gruppe zusammenfand, wurden nur Ornamente und Figuren an präsenten Orten wie dem Denkmalplatz aufgestellt. Und weil die Stadt Wolfsburg die Winterbeleuchtung erst nach dem 22. November in den Altstadt-Bäumen anbringen lässt, die zum Teil vorher noch beschnitten werden sollten, besorgte das Blickpunkt-Team erstmals bunte Strahler, die die drei Eichen und den Zunftbaum in farbiges Licht tauchten.

Ein ungeplanter Feuerschein brachte die Veranstaltung gegen 18 Uhr kurz leicht aus dem Tritt: Der Brand in einem Friseurgeschäft mitten auf der Meile in der Westerstraße. Sein Ordner-Team habe versucht, die Feuerwehr zu unterstützen, indem die Menschen über eine Nebenstraße in Richtung Hoffmannhaus geleitet wurden, damit die Rettungskräfte mit ihren Fahrzeugen auf der Westerstraße durchkamen. „Nur gut, dass die Feuerwehr mit so vielen Kräften in Bereitschaft war“, sagt Saucke. Wie schnell Brände von Fachwerkhäusern in der engen Altstadt übergreifen können, haben alle noch vom Feuer in der Bahnhofstraße in Erinnerung.

Von Andrea Müller-Kudelka