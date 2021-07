100 Jahre TSV Neindorf: Neuer Vorstand lädt zum Feiern ein

Im südlichsten Winkel Wolfsburgs liegt der Ort Neindorf, der im 19. Jahrhundert im Rahmen des Zuckerrüben-Anbaus so viel Bedeutung erlangte, dass er sogar einen eigenen Bahnhof bekam. Der Bahnhof ist schon seit 1975 Geschichte, die Historie des örtlichen Sportvereins nahm damals dafür mit dem Bau des Vereinsheims am Waldsportplatz erst richtig Fahrt auf. Am 12. August 2021 wird der Sportverein 100 Jahre alt. Eine Chronik ist in Vorbereitung – die WAZ zeigt hier schon einmal ein paar historische Fotos.