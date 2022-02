Wolfsburg

Gute Nachrichten für den Wolfsburger Handel: Das private Marktforschungsinstitut „MF Consulting“ aus Deggendorf hat die Ergebnisse einer Kundenbefragung veröffentlicht. Demnach sind 85,2 Prozent der 900 Befragten zufrieden oder sehr zufrieden mit der Freundlichkeit des Wolfsburger Personals im Handel. Das entspricht der Note 1 oder 2. Auch in anderen Kategorien legten die Wolfsburger Geschäftsleute zu.

Im Januar sprachen die Interviewer mit repräsentativ ausgewählten Personen. Die erreichten sie an öffentlich zugänglichen Orten oder per Telefon. Neben Freundlichkeit ging es auch um das Preis-Leistungsverhältnis und die Beratungsqualität.

Augenoptiker und Möbelhäuser steigerten sich am meisten

Auch beim Preis-Leistungsverhältnis geht es weiter bergauf, nämlich genau um 1,4 Prozentpunkte. 77,4 Prozent seien damit zufrieden oder sehr zufrieden, teilte das Institut mit. Den größten Sprung nach vorne machten hier die Fitnesscenter und die Sportgeschäfte. Am deutlichsten steigerte sich der Wolfsburger Einzelhandel im Beurteilungspunkt „Beratungsqualität“. Eine Verbesserung um 1,5 Prozentpunkte bringt Wolfsburg auf nun 82,2 Prozent zufriedener oder sehr zufriedener Kundinnen und Kunden. Hier sind es die Augenoptiker und die Einrichtungshäuser, die am deutlichsten zulegen konnten.

Wolfsburger Einzelhändler glücklich über das Ergebnis

Die örtlichen Geschäftsleute freut’s – zum Beispiel Matthias Lange, Inhaber des WKS Kaufhauses in der Porschestraße. „Wir sind immer extrem darauf fokussiert, die Kundenwünsche zu erfüllen.“ Das positive Ergebnis der Studie sei besonders in Corona-Zeiten wichtig: „Gute Beratung bringt Kunden dazu, uns weiterzuempfehlen.“ Und das sei bei den niedrigen Besucherzahlen durch Corona besonders wichtig.

Optiker Ehme de Riese meint: „Je stärker wir den Leuten einen Grund geben, zur Türklinke unserer Geschäfte anstatt zur Tastatur des Computers zu greifen, desto besser.“ Zum Beispiel durch guten Service beim Gang zum Optiker. „Die Studie zeigt, dass genau das funktioniert, das ist wirklich cool.“ Bei Uhren-Keiser sorgt das Ergebnis für Optimismus: „Diese Rückmeldung ist sehr gut, das zeigt, dass die Kunden auch weiterhin zu uns kommen wollen, trotz der schwierigen Zeiten“, sagt Senior-Chefin Brunhilde Keiser.

Freuen sich über Studienergebnisse: WKS-Inhaber Matthias Lange, Optiker Ehme de Riese und Uhren-Keiser Seniorchefin Brunhilde Keiser (v. l. n. r.). Quelle: Roland Hermstein

Nachbarstädte liegen weit hinter Wolfsburg

Die Entwicklung stimmt MF Consulting-Chef Marc Loibl mehr als optimistisch: „In dieser Stadt ist der Kunde wahrlich ein König“, freut er sich. Zwar befindet sich Wolfsburg deutschlandweit noch im Mittelfeld. Es belegt im Vergleich zu 131 anderen deutschen Städten den 76. Platz. Aber die Stadt am Mittellandkanal verbessert sich kontinuierlich. „Der Trend zeigt nach oben“, meint Loibl und liefert die Bewertung der Freundlichkeit seit 2003 als Beleg: Von 75,8 Prozent Zufriedenheit im Jahr 2003 zu 78,1 Prozent im Jahr 2006 zu 79,8 Prozent in 2009 und 82,7 Prozent in 2012. 2015 und 2018 folgte ein weiterer Anstieg mit 83,4 Prozent und 84,4 Prozent. Insgesamt eine Verbesserung im Städteranking um 18 Plätze. Und die Region kann sich an Wolfsburg ein Beispiel nehmen: Hildesheim landete derweil auf Platz 119, Braunschweig machte Platz 111.

Von Niklas Jan Engelking