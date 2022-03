Vorsfelde/Reislingen

Katalysatoren-Diebe haben erneut in Wolfsburg zugeschlagen. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 2000 Euro. In Vorsfelde stahlen Unbekannte den Kat sowie die Lambdasonde eines VW Polo, der an der Brandenburger Straße abgestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag um 17 Uhr und Mittwoch um 7 Uhr. Das Auto stand in einer Parkbucht vor dem Wohnhaus des Fahrzeugbesitzers, der nun einen Schaden von 1200 Euro zu tragen hat.

Weiterer Katalysator-Diebstahl in Reislingen

Einen weiteren VW Polo erwischte es in der Weserstraße in Reislingen: Zwischen Dienstag um 17 Uhr und Mittwoch um 9.30 Uhr durchtrennten Unbekannte von dem Fahrzeug die Abgasleitungen und entwendeten den Katalysator. Der Schaden beläuft sich hierbei auf 800 Euro. Bereits am vergangenen Wochenende montierten möglicherweise dieselben Täter den Katalysator eines VW Lupo ab, der am Bartenslebenring geparkt war.

Die Polizei hofft, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise unter Tel. 05361-46460.