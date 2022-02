Wolfsburg

Bei der CDU Wolfsburg zeichnet sich eine erste Landtagskandidatin ab: Cindy Lutz soll für die Partei in den Landtag ziehen. Dem einstimmigen Vorschlag des Kreisvorstandes schloss sich am Montagabend auch die Vorsitzendenkonferenz an, in der die gesamten Vorsitzenden der Verbände und Vereinigen der CDU Wolfsburg vertreten sind.

Dazu der Kreisvorsitzende Christoph-Michael Molnar: „Mit Cindy Lutz haben wir eine Kandidatin gefunden, welche unsere Stadt und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger genau kennt.“ Sie habe Expertise in unterschiedlichsten Bereichen, sowohl beruflich als Wirtschaftsförderin bei der WMG als auch privat als zweifache Mutter. „Zudem ist Sie in unserer Stadt fest verwurzelt und hat zahlreiche Ehrenämter inne“, so Molnar. „Der Kreisvorstand steht geschlossen hinter ihr und möchte mit Cindy Lutz den anstehenden Landtagswahlkampf bestreiten.“

Infobox: Sie könnte bald für den Landtag kandidieren

Infobox: Kurzsteckbrief zu Cindy Lutz Name: Cindy Lutz, Geboren am: 29.07.1978 in Erlabrunn, Familienstand: verheiratet, 2 Kinder (5 und 7 Jahre), wohnhaft in Ehmen Beruf: Angestellt als Wirtschaftsförderin bei der WMG Wolfsburg GmbH Weitere Aktivitäten: Mitglied im Rat der Stadt Wolfsburg sowie in zahlreichen ehrenamtlichen Organisationen, u.a. der IHK Vollversammlung Wolfsburg-Lüneburg Ausbildung von Cindy Lutz: Studium der Rechtswissenschaften an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Braunschweig, Betriebswirtin (Dipl.-Inh.) Technische Fachwirtin (IHK) Ausbilderschein (IHK) Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau, Hotz & Heitmann GmbH

Offizielle Nominierung steht noch aus

Die offizielle Nominierung der Kandidatin oder des Kandidaten durch die CDU-Mitglieder im Wahlbereich wird Anfang März unter den gültigen Corona-Richtlinien stattfinden. Die Mitglieder der CDU im Landtagswahlbereich 7 – Wolfsburg werden jetzt zur Aufstellungsversammlung eingeladen.

Von Niklas Engelking