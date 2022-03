Wolfsburg

In den nächsten Wochen werden in Fallersleben, Sülfeld, Detmerode und in der Wolfsburger Nordstadt an mehreren Stellen Kanalisationsanlagen instand gesetzt. Das kündigen jetzt die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) an. Es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Reparaturen erfolgen durch unterirdische Bauweisen, so dass laut den WEB keine Aufgrabungen notwendig sind. Die Entwässerungsbetriebe führen über vorhandene Kanalisationsschächte Fräsroboter, Maschinen und Materialien im Kanal zur Schadensstelle. Eine Vollsperrung der betroffenen Straßen ist daher nicht vorgesehen.

Vorgehen wie bei einem Operateur im Krankenhaus

Behinderungen für den Verkehr beschränken sich stattdessen auf den Aufbau der Einsatzgeräte über den Kanalschächten. „Wir arbeiten praktisch wie ein Operateur im Krankenhaus, der über eine kleine Öffnung im Bein ein Eingriff am Herz vornimmt“, informiert die WEB über die geplante Bauweise.

In Fallersleben finden in der Westerstraße und in der Hoffmannstraße an insgesamt fünf Stellen Sanierungen statt. Um die dortigen Geschäfte nicht zu behindern, führen die WEB die Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden durch. Zudem sollen emissionsarme Gerätschaften zum Einsatz kommen, so dass „nur von geringen bis keinen Störungen der Abendruhe“ auszugehen sei. „Ganz vermeiden lassen sich Störungen leider nicht“, sagt die WEB allerdings. Dafür sollen die Arbeiten aber die Entsorgungssicherheit erhöhen.

Arbeiten sollen vor Ostern abgeschlossen sein

In Detmerode reparieren die WEB zwei Schadstellen im Heinebergweg und in der Nordstadt wird in der Emil-Nolde-Straße eine Reparatur am Schmutzwasserkanal ausgeführt. In Sülfeld sind der Dietzebergweg und der Mühlenriedeweg mit insgesamt 20 Reparaturstellen der Regenwasserkanalisation betroffen. Die Arbeiten in Detmerode, Sülfeld und in der Nordstadt werden tagsüber durchgeführt.

Die WEB wollen die Maßnahmen voraussichtlich noch vor Ostern fertigstellen.

