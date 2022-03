Wolfsburg

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag im Badeland eine 15-Jährige mit seinem Handy gefilmt, als diese sich in einer Umkleide des Schwimmbades umzog. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter hielt das Handy in die Kabine.

Die 15-Jährige besuchte am Samstag gegen 14.40 Uhr mit ihrer Familie das Erlebnisbad im Allerpark. Als sie sich gemeinsam mit ihrer Schwester in einer Umkleidekabine im Erdgeschoß umzog, bemerkte sie auf einmal ein Handy, welches ein Unbekannter aus der Nachbarkabine unter der Trennwand in ihre Kabine hielt, um Aufnahmen zu machen. Geistesgegenwärtig schrie die 15-Jährige laut, woraufhin der Täter das Weite suchte.

Da der Täter bisher nicht näher beschrieben werden konnte, erhoffen sich die Ermittler Angaben von Zeugen, die sich zur Tatzeit im Erdgeschoß des Badelandes aufgehalten haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 05361/4646-0 entgegen.

Von der Redaktion