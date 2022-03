Wolfsburg

Die Autostadt in Wolfsburg läutet den Frühling ein: Am Samstag, 26. März und am Sonntag, 27. März, dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf spannende Mitmachangebote, die Wiedereröffnung des MobiVersums und die Riesenrutsche am ZeitHaus freuen. Das Highlight des Wochenendes wartet am Sonntag: ein Rutschwettbewerb für die ganze Familie.

Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert, Geschäftsführung der Autostadt: „Gerade in dieser schwierigen Zeit möchten wir bei unseren Gästen für kleine Momente der Freude sorgen. Und um diejenigen zu unterstützen, die durch das aktuelle Weltgeschehen unmittelbar betroffen sind, ist unser Rutschwettbewerb gleichzeitig eine Spendenaktion – mitmachen ist also ausdrücklich erwünscht.“

Rutschwettbewerb für Kinder und Familien

Mit einem großen Wettbewerb bei dem es coole Preise zu gewinnen gibt, erwacht die Riesenrutsche am ZeitHaus am Sonntag, ab 14 Uhr, aus dem Winterschlaf. So können Rutschfans auf der Spiralrutsche um die beste Zeit wetteifern – in vier Altersklassen ab 6 Jahren qualifizieren sich die jeweils fünf besten für die spannenden Finalrunden. Familiensinn ist auf der Wellenrutsche gefragt, denn hier treten drei Familien gleichzeitig gegeneinander an. Es gewinnt die Familie, die die Rutschstrecke als erstes absolviert.

Im ersten „Wolfsburger Dauerrutschen“ werden zudem die Superrutscher gesucht: Binnen 30 Minuten absolvieren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer als ein gemeinsames Team möglichst viele Rutschvorgänge auf der Freifallrutsche. Die dabei insgesamt zurückgelegte Strecke bringt bares Geld, denn die Autostadt spendet für jeden gerutschten Meter einen Euro für die Nothilfe der UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR). Die Anmeldung für die jeweiligen Wettbewerbe erfolgt direkt vor Ort.

Die Autostadt kann täglich mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden. Für den Besuch der Autostadt (Innenbereiche und Parklandschaft) gilt die 3G-Regel.

Von der Redaktion