Teilnehmer:

Judith Quinten, Christian Quinten, André Quinez, Gunnar Henkel und Katrin Stichnothe

Team-Motto:

Unser Motto ist es Gemeinsam Spaß am laufen zu haben und sich gegenseitig zu Unterstützen und Ziele zu erreichen.

Motivation zum Mitmachen:

Unsere Motivation ist es den Zusammenhalt im Team zu verstärken wie auch gemeinsam sich zu bewegen und das Preisgeld für unseren Verein zu gewinnen.

Wunsch-Schrittziel:

insgesamt 700000 Schritte zu erzielen

So wird das Ziel erreicht:

Unser Ziel erreichen wir in dem wir Montags Zusammen Stabitraining und am Mittwoch Abend einen regelmäßigen Lauftreff veranstalten. An den anderen Tagen treffen wir uns in kleinen Gruppen zum laufen wie auch zu langen Läufen am Wochenende. Oder nehmen an verschiedenen Laufcups teil.