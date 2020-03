Teilnehmer:

Ulrike Teuber, Petra Napierski, Alexia Huber, Mandy Jahn, Sybille Frigge

Team-Motto:

I can't but we can

Motivation zum Mitmachen:

Teambuilding, Zusammenhalt stärken, Fitness

Wunsch-Schrittziel:

insgesamt 750000

So wird das Ziel erreicht:

Extra Runde mit dem Hund, extra Runde um das Haus/die City-Galerie, Auto weiter weg parken, Auto stehenlassen