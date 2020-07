Fußballsommer in Wolfsburg: „WAZ E-Soccer Cup“ statt Europameisterschaft

Wolfsburg. Die Europameisterschaft fällt aus, doch es gibt Ersatz. Mit dem „ WAZ E-Soccer Cup“ laufen Christiano Ronaldo, Toni Kroos und Kylian Mbappe trotzdem über den Platz.

E-Soccer – das ist der virtuelle Fußball-Spaß an der Konsole. Wer flink genug ist, taktische Raffinessen auf dem Kasten hat, mit dem Daumen Doppelpässe spielt und aufs Tor schießt wie ein Profi, der ist beim „ WAZ E-Soccer Cup“ in der City Galerie Wolfsburg genau richtig.

Ob Neuling oder Fortgeschrittener, alt oder jung - am „ WAZ E-Soccer Cup“ können alle Interessierten ab 18 Jahren teilnehmen. Die Spiele werden an der PlayStation 4 mit dem „ Fifa“ Spiel im 85er Modus gespielt, laufen jeweils zwei Mal sechs Minuten und folgen den Gruppen und dem Spielplan der Europameisterschaft.

Von Samstag, 11. Juli, bis Montag, 20. Juli, können sich Teams für den Wettbewerb anmelden. Jedes Team besteht aus zwei Spielern. Am Dienstag, 21. Juli, werden die Mannschaften ausgelost. Bei mehr als 24 Teambewerbungen werden auch die Teams ausgelost. Am 14. August geht es los: die Gruppenphase wird gespielt. Die Gewinner der Vorrundenspiele steigen auf und spielen in den Finalspielen am Samstag, 15. August um den Sieg und das Preisgeld.

Für den dritten Platz gibt es 150 Euro, für den zweiten Platz 300 Euro und für den Sieger 500 Euro. Doch das ist noch nicht alles. Für die Gewinner gibt es von der City Galerie Wolfsburg Warengutscheine. Für den Drittplatzierten in Höhe von 100 Euro, den Zweitplatzierten 150 Euro und für das Gewinnerteam gibt es einen Gutschein in Höhe von 200 Euro. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Können Sie ihre Mannschaft zum Sieg führen? Dann melden Sie sich an für den „ WAZ E-Soccer Cup“ und erleben den Spaß und die Spannung der virtuellen Fußballmeisterschaft.