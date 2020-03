Wallgau

"Es hat sich genau das widergespiegelt, was ich selbst auch schon erlebt habe: Es geht bei Olympia eben nicht nur um die Sportler. Es geht um sehr viele andere Dinge", sagte die 33 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin.

"Es hat schon ziemlich in mir gebrodelt, weil ich mich gefragt habe, wie er das so durchziehen kann", sagte Neuner in dem Interview in Richtung Bach. "Die ganze Welt kämpft gegen dieses Virus und der will Olympische Spiele machen", kritisierte die im bayerischen Wallgau lebende Neuner den deutschen Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees.

"Die Sportler hingen komplett in der Luft, denn es war in keinster Weise gesichert, dass es faire Spiele werden", sagte der frühere Biathlon-Star. "Die einen konnten trainieren, die anderen nicht. Dopingkontrollen gab und gibt es auch nicht mehr überall. Immerhin hat Bach dann ordentlich Gegenwind bekommen, und jetzt ist Gewissheit da."

dpa