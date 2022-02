Dreifachführung: Friedrich nimmt Kurs auf drittes Gold

Yanqing

Mit Anschieber Thorsten Margis legte er im dritten Lauf mit 5,93 Sekunden und 58,99 Sekunden erneut Start- und Bahnrekord hin. Der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang 2018 vergrößerte somit seinen Vorsprung vor Johannes Lochner auf 0,48 Sekunden.

Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner hatte mit Anschieber Florian Bauer schon am Start über eine Zehntelsekunde Rückstand und leistete sich kleine Patzer in der 1615 Meter langen Bahn. Auf Rang drei verbesserte sich Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach, der mit Anschieber Matthias Sommer fährt. Trotz Patzer im unteren Teil hat er vor dem Finallauf 18 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Schweizer Michael Vogt. Damit könnten die deutschen Bobpiloten für den ersten Dreifacherfolg in der olympischen Geschichte dieser Sportart seit 1924 sorgen.

