Verreisen ist in diesem Sommer coronabedingt schwierig – nutzen wir die Zeit und entdecken die verborgenen Dorfschönheiten unserer Heimat. Heute geht’s in die Natur, in den Wolfsburger Stadtwald und ins Hasselbachtal. Fernab von der Hektik des Alltags lässt sich die Natur genießen. Eine Tour führt zu Quellen und Teichen.