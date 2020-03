Um die CoViD-19-Ausbreitung zu verlangsamen, erwägt die rot-schwarze Koalition in Niedersachsen, die Osterferien zu verlängern und eine Woche früher beginnen zu lassen. Dann wäre der letzte Schultag vor den Ferien bereits am 20. März. Die FDP fordert sogar Schulschließungen ab Montag. Für die Abiturprüfungen sind Notfallpläne in Arbeit.