Gifhorn

Glühweinbuden und Stände mit gebrannten Mandeln wird’s in diesem Jahr in Gifhorns Fußgängerzone nicht geben. Die Stadt hat am Mittwochnachmittag gemeinsam mit dem Krisenstab des Landkreises die Entscheidung getroffen, den für Anfang Dezember geplanten Adventsmarkt ersatzlos zu streichen.

„Der Krisenstab des Landkreises und der Gemeinden hat sich in seiner heutigen Sitzung darauf verständigt, den Adventsmarkt in der Gifhorner Fußgängerzone abzusagen“, erklärt Erste Stadträtin Kerstin Meyer, die auch Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH Gifhorn (WiSta) ist. Gemeinsam mit ihrem Geschäftsführer-Kollegen Martin Ohlendorf hatte sie im September mit den Planungen für den „Ersatz-Weihnachtsmarkt“ begonnen. Hinter der Veranstaltung stand allerdings schon zu diesem Zeitpunkt ein dickes Fragezeichen.

Aufruf der Kanzlerin Folge leisten

„Mit unserer Entscheidung tragen wir den Aussagen der Bundeskanzlerin Rechnung, die sie in ihrer Videokonferenz am 16. November getätigt hat“, führt die Erste Stadträtin aus. Merkel habe deutlich gemacht, dass die Oktoberbeschlüsse die Corona-Dynamik zwar gebremst hätten, sich eine Trendwende jedoch nicht abzeichne, so Meyer.

Vorplanungen starteten im September: Am Mittwoch sagte Erste Stadträtin Kerstin Meyer den Gifhorner Adventsmarkt wegen Corona ab. Quelle: Michael Franke (Archiv)

„Von daher folgen wir ihrer dringenden Aufforderung, auf Freizeitveranstaltungen mit Publikumsverkehr, auch in abgespeckter Form, zu verzichten“, begründet Meyer die Absage für das Event im nördlichen Teil der Fußgängerzone. Rund 15 Buden und Stände sollten dort bis kurz vor dem Fest für weihnachtliche und adventliche Stimmung sorgen und Gifhorns Weihnachtsmarkt ersetzen. Auch eine Einbindung der Gastronomie war im Gespräch.

Ansteckungsrisiko wäre zu groß gewesen

„Ich bedauere das sehr, denn ich weiß, dass sich viele Gifhornerinnen und Gifhorner auf den Adventsmarkt gefreut haben – und wir hätten damit auch die Schausteller unterstützt“, bezieht die stellvertretende Verwaltungschefin Position. „Aber jede andere Entscheidung wäre letztlich unverantwortlich“, macht Meyer deutlich, dass das Ansteckungsrisiko und die Gesundheitsgefährdung einfach zu hoch gewesen wären. Die Entscheidung ist somit zum jetzigen Zeitpunkt alternativlos.

Noch vor zwei Wochen hatte Gifhorns WiSta auf fallende Infektionszahlen gehofft, um den kleinen Markt doch noch kurzfristig auf die Beine stellen zu können.

Von Uwe Stadtlich