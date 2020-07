Gifhorn

Seit Jahrzehnten ist der Apfelsinenball ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt Gifhorn. Das Uniformierte Schützenkorps (USK) als Veranstalter setzt alles daran, dass die beliebte Großveranstaltung Anfang 2021 nicht auf der Corona-Streichliste landet. Planungen für das Ball-Event sind inzwischen angelaufen.

„Ich bin sehr optimistisch, dass wir den Apfelsinenball Anfang des kommenden Jahres auf die Beine stellen können“, ist USK-Major Karsten Ziebart voller Zuversicht. In Vorsfelde habe es erst vor wenigen Tagen ein großes Weinfest gegeben. „Wenn wir angesichts einer Vielzahl ähnlicher und genehmigter Veranstaltungen unseren Ball nicht durchführen können, ist irgendetwas am System falsch“, steht für den Vorsitzenden des mehr als 760 Mitglieder zählenden Vereins fest.

Alle ins Boot kriegen

„Wenn wir nicht langsam wieder anfangen, hochzufahren und einen Schritt in Richtung Normalität zu gehen, brechen wir ein“, sorgt sich Ziebart um die Zukunft der Traditionsveranstaltung. Dabei hat er nicht nur die Besucher des Balls im Blick. „Es geht auch um die Künstler, die Musiker sowie um Tontechniker und Beleuchter“, weist Ziebart auf die Not der Veranstaltungsbranche hin.

„Wir haben darum im Kommando mit den Vorplanungen für den Apfelsinenball begonnen“, berichtet der USK-Chef. „Für mich steht dieses Ballereignis ganz fest auf dem Papier – es geht auch um die Pflege von Tradition“, erklärt Ziebart. Der 9. Januar 2021 sei zudem als Veranstaltungstag in der Stadthalle geblockt. Auch mit der Band habe das USK-Kommando inzwischen Kontakt aufgenommen. „Wir werden wieder Streetlife verpflichten“, kündigt Ziebart an. Auch Live-Acts soll es geben.

Kamen beim Apfelsinenball 2020 prima an: Live-Acts sollen auch in Zukunft fester Bestandteil der Veranstaltung sein. Quelle: Michael Franke (Archiv)

„Wir halten an dem Konzept fest, denn das hat dem Apfelsinenball in diesem Jahr rund 700 Besucherinnen und Besucher beschert – darunter auch viele junge Menschen“, blickt der USK-Chef zurück. Wenn gezapftes Bier Anfang Januar 2021 noch nicht an die Ball-Gäste ausgeschenkt werden dürfe, werde es eben „Sekt und Bier aus Flaschen“ geben, erklärt Ziebart. Zudem seien in geschlossenen Räumen inzwischen Veranstaltungen mit 500 Personen zulässig.

Tanzen momentan undenkbar

„Zum jetzigen Zeitpunkt würde es vermutlich keine Genehmigung für den USK-Ball geben“, weist Sina Sosniak, Specherin der Kreisverwaltung, auf die aktuellen Corona-Spielregeln hin. Zwar habe es eine Lockerung gegeben und es dürften inzwischen 500 Personen in einem geschlossenen Raum zusammenkommen. „Allerdings nur sitzend und an Tischen – dabei müssen die weiterhin geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln eingehalten werden“, sagt Sosniak. Beim Aufstehen und beim Gehen durch den Raum müsse selbstverständlich der Mund-Nasen-Schutz getragen werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Eine Tanzveranstaltung wäre damit zum jetzigen Zeitpunkt völlig undenkbar.

„Wie es in einem halben Jahr aussieht, wissen wir alle nicht“, will Sosniak nicht ausschließen, dass es für Gifhorns Apfelsinenball doch noch eine Chance gibt. Ob die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, nach Schulferien und Urlaubszeit weiter ansteige, müsse allerdings genau beobachtet werden. Der Wert lag in Deutschland mit Datenstand vom 20. Juli bei 1,15. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt.

Von Uwe Stadtlich